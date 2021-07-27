Лишь один пациент находится на ИВЛ в ковидном госпитале Бердска, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская
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Лишь один пациент находится на ИВЛ в ковидном госпитале Бердска, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская

1:23:417/27/2021Фото: Минздрав НСО
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По данным на 23 июля 2021 года в горбольнице развёрнуто 150 коек для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением и подтверждённым коронавирусом. На эту же дату там находятся 119 пациентов.

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Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская ответила на вопросы "Курьер. Среда. Бердска", заданные в письменном запросе, 26 июля. Все они связаны с ситуацией по коронавирусу в Бердске. Как стало известно, оперативный штаб по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области в ежедневном режиме публикует данные по количеству умерших, окончательно установленной основной причиной смерти которых по результатам патологоанатомического или судебно-медицинского исследования стал коронавирус.

Так, на утро 26 июля в Новосибирской области зарегистрировано 51 708 случаев коронавируса. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 287 человек. По последним данным, в 2021 году в Бердске от коронавируса скончалось 15 человек. За 2020 год - 134 человека. Актуальные данные на 27 июля Аллой Николаевной предоставлены не были.

Также сообщается, что по данным на 23 июля 2021 года в ЦГБ Бердска развёрнуто 150 коек для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением и подтверждённым коронавирусом. На эту же дату в ЦГБ Бердска госпитализированы 119 пациентов с подозрением и подтверждённым коронавирусом.

Также остался неизвестным ответ на вопрос, сколько детей в Бердске переболели коронавирусом за все время пандемии.

- Оперативный штаб по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (СОУТО-19) на территории Новосибирской области в ежедневном режиме публикует количество детей, у который подтвержден диагноз «новая коронавирусная инфекция», - гласит ответ Аллы Николаевны.

По данным регионального оперштаба, по всей области коронавирусом переболи 3 737 ребятишек.

Отмечается, что на 23 июля 2021 в ковидном госпитале Бердска лишь один пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких. А на лечении в отделении анестезиологии и
реанимации ЦГБ Бердска находятся 8 пациентов с подозрением и подтверждённым коронавирусом.

- По данным на 23 июля 2021 года на балансе ГБУЗ НСО «БЦГБ» имеется 17 аппаратов искусственной вентиляции легких, - ответила главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в стенах горбольницы скончались две пациентки, дети которых не стали молчать, а стали требовать внимание медиков к своим матерям. Так, Антон Иванов умолял подключить к кислороду маму Татьяну Грекову. В противном случае он грозился облить себя бензином перед ЦГБ Бердска. Позднее Татьяна умерла в реанимации 24 июля 2021.

Жанна Белоусова умоляла медиков вылечить маму в ковидном госпитале, обратить внимание на ее сопутствующее заболевание, но и ее старания оказались тщетны. Вера Облакова скончалась 23 июля 2021.

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