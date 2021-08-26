Когда пенсионеры получат 10 000 рублей, ответил Минтруд

Минтруд рассказал, что пенсионеры уже скоро получат разовую выплату, обещанную президентом Владимиром Путиным. На единовременное пособие в размере 10 000 рублей могут рассчитывать свыше 30 млн российских пенсионеров.
По словам главы Минтруда Антона Котякова, выплату начнут перечислять уже в конце следующей недели. Такое заявление министр сделал на совещании "Единой России".
Речь идет о россиянах, которым перечисляют пенсию на банковские карты, уточнил Котяков.
Получающие пенсию дома, а таких 12,7 млн человек, получат "десятку" с 3 сентября вместе с ежемесячной выплатой.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", глава государства 22 августа на встрече с представителями "Единой России" заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты в размере 10 000 рублей всем без исключения пенсионеров. Путин, считает, что индексацию пенсий "подъедает" инфляция - планировали 4%, на поверку оказалось 6,5%. Уже 24 августа президент подписал указ о разовой пенсионной выплате.