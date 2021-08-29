Почему не все пенсионеры поучат единовременную выплату в 10 000 рублей, разъяснил ПРФ

На этой неделе Пенсионный фонд дал разъяснение по тому, кто из пенсионеров получит дополнительную единовременную выплату, обещанную президентом РФ Владимиром Путиным. Как стало известно, деньги получат только те, у кого подтвержден статус пенсионера на 31 августа 2021 года.
«Получить эту выплату смогут граждане, постоянно проживающие в России и являющиеся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, которые выплачивает Пенсионный фонд России. Полагающуюся им сумму они получат в сентябре через территориальные органы ПФР», - уточнили на сайте отделения ПФР по Белгородской области.
Таким образом, выходящие на заслуженный отдых позже указанной даты, например, сентябре — на выплату «десятки» могут не рассчитывать, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Причитающиеся 10 000 рублей пенсионеры получат в начале сентября - перечислением на банковскую карту или вместе с пенсией, которую приносят на дом. В первом варианте, как ранее сообщалось, деньги придут на карту до конца будущей недели — до 5 сентября. Во второй — с 3 сентября в день выдачи ежемесячный пенсионных выплат.
Заявление на получение «десятки» выплаты писать не требуется, средства будут перечислены по документам, которые уже имеются в пенсионном деле. Из данной выплаты нельзя удерживать средства по исполнительным документам и решениям суда. В случае неполучения выплаты в сентябре, она будет произведена позднее.
Напомним, 22 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России» поручил выплатить всем без исключения пенсионерам, в том числе работающим, по 10 000 рублей. Через два дня глава государства подписал соответствующий указ.
Таким образом, те без пяти минут пенсионеры, у кого документы о пенсии еще находятся на оформлении, деньги не получат.
Ранее депутат Госдума Вера Ганзя рассказала на встрече с жителями Бердска о своем отношении к «раздаче денег» перед выборами и о том, откуда государство возьмет 500 млрд рублей на исполнение указа президента о «десятке», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».