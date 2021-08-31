Сын умершей от коронавируса Татьяны Грековой рассказал о проверках нехватки кислорода в ЦГБ Бердска
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Сын умершей от коронавируса Татьяны Грековой рассказал о проверках нехватки кислорода в ЦГБ Бердска

9:50:498/31/2021,Дарья КостинаФото: Nso.ru
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Антон Иванов на свои деньги покупал матери кислород и привозил в больницу. Он угрожал поджечь себя, если маму не начнут лечить.

Мужчина на свои деньги покупал матери кислород и привозил в больницу
Мужчина на свои деньги покупал матери кислород и привозил в больницу
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В Бердске прокуратура проверила ситуацию с кислородом в ЦГБ Бердска после заявлений сына одной из пациенток Антона Иванова о дефиците кислорода.

Напомним, 11 июля в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился Антон Иванов и рассказал, что его мама попала в ковидный госпиталь в Бердске, но должного лечения, по его словам, не получала: мужчина на свои деньги покупал матери кислород и привозил в больницу. Однако с ним был не согласен начмед ЦГБ Рэм Волков. Врач ранее говорил, что проблем с кислородом в инфекционном отделении якобы нет.

Тогда бердчанин пошел на отчаянный поступок. Он пригрозил облить себя бензином и поджечь, чтобы медперсонал, наконец, обратил внимание на его больную ковидом мать. К сожалению, это не помогло: мама  скончалась. Татьяне Грековой было всего 57 лет.

В беседе с журналистами «Курьер. Среда. Бердск» 31 августа Антон рассказал, что показала прокурорская проверка.

— Вот недавно приходили из полиции, даже письмо пришло, что все хорошо. В прокуратуре тоже самое сказали, мол, была комиссия, и все отлично с обеспечением кислородом больных там. Бороться уже не знаю, как. У мамы написано, что причина смерти — «сердечно-сосудистая недостаточность, пневмония и коронавирус». Куда-то идти бесполезно, я думаю. Раз они прикрывают только себя, — рассказал Антон.

31 августа начмед ЦГБ Рэм Волков от комментариев отказался. «Курьер. Среда. Бердск» направит редакционный запрос в региональный минздрав в ближайшее время.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" рассказывал, как бердчане берут в аренду кислородные концентраторы, чтобы их лежащие в ковидном госпитале родные не испытывали недостатка кислорода.

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