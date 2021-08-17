За аренду «кислорода» платят по 10 000 рублей в неделю родные тяжелобольных коронавирусом в Бердске

Жительница Бердска 17 августа рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что ее знакомые брали в аренду концентратор кислорода в аренду за свой счет для пожилых родственников, попавших в ковидный госпиталь Бердской ЦГБ.
- 10 000 рублей в неделю заплатили за аренду прибора для 65-летнего отца. Почти столько же для матери. Зато они живы остались, - рассказала бердчанка, утверждающая, что в горбольнице бывали напряженные ситуации с обеспечением больных с коронавирусом кислородом.
Это подтверждал начмед ЦГБ Бердска Рэм Волков в середине июля:
- Кислород есть в больнице. Для всех больных кислород есть. Есть напряжение, больных все больше. Но несмотря на это, никто не хочет вакцинироваться. Покупать подушки 5-литровые на 2 минуты дыхания не имеет смысла, - высказался доктор.
По словам главврача Искитимской ЦГБ Алексея Кайгородова, некоторым больным нужно иметь кислородный концентратор:
- Если есть необходимость, особенно у кого астма, лучше приобрести кислородный концентратор. Многие пациенты имеют их дома, кислородная подушка при серьезной болезни неэффективна.
Он тоже призвал ставить прививки от коронавируса, чтобы легче перенести болезнь в случае заражения.
Сервис Авито пестрит объявлениями об аренде и продаже кислородных концентраторов. В прокат предлагают аппараты разного объема — емкостью от одно литра за 2000 рублей в неделю до 10-литровых, семидневная аренда которых обойдется в 13 000 рублей. Арендаторы предлагают на выбор концентраторы различных марок и, ка правило, новые — марта-июня 2021 года выпуска «в отличном состоянии».
Уточняется, что у самого большого имеется два выхода для кислорода, значит, есть возможность дышать сразу двум пациентам. Из каждого выхода подача кислорода 5 литров в минуту.
-Возможна доставка по городу, по области, к вам домой или в больницу/пансионат, - утверждают новосибирские арендодатели.
Больные гибнут без кислорода
Между тем, из разных регионов страны поступают сообщения о гибели больных с коронавируса именно из-за дефицита кислорода. В октябре 2020 года страну потрясла трагедия в ковидном госпитале в Ростове-на-Дону, где задохнулись 13 пациентов. Врачи-реаниматологи еще до трагедии заявляли о перебоях и даже отключении кислорода.
В Северной Осетии на днях задержали главврача больницы, где скончались 9 больных коронавирусом из-за проблем с поставкой кислород. Хотя и он неоднократно предупреждал республиканский минздрав, что система подачи кислорода в реанимацию дышит на ладан.
В Бердске пациенты и их родные тоже периодически жалуются на «кислородное голодание». В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 11 июля обратился бердчанин Антон Иванов и рассказал, что его мама попала в ковидный госпиталь.
- Я уже завтра собрался звонить в Минздрав и администрацию президента. Ребятки, ну что вы думали, даже если забрали вас в ковидный госпиталь, не радуйтесь. Мама сейчас звонит, сатурация 74, просит кислород, а нету, заняты, вы полежите, может лучше станет. Хорошо я метнулся в аптеку и 2 баллона кислорода смог взять, на завтра еще заказал. Как государство готовилось к третьей волне заболеваемости? - спрашивал Антон.
Напомним, что несмотря на все старания Антона и даже угрозы поджечь себя, «если маму не начнут лечить», Татьяна Грекова умерла.
Кислорода - завались
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале августа 2021 года несколько больниц Новосибирска и районов области, а также Бердская ЦГБ, где развернуты ковидные госпитали, получили 300 кислородных концентраторов, купленных на областные средства.
82 кислородных концентратора производительностью 5 литров в минуту уже переданы в больницы, в том числе бердскую. Еще 218 концентраторов производительностью 10 литров в минуту поступят в Новосибирскую область во второй декаде августа и будут распределены в 24 медицинские организации.
-Минздрав региона ведет планомерную работу по наращиванию запаса необходимого оборудования и материалов для борьбы с коронавирусом, - подчеркнули областные власти.
Накануне решили выделить дополнительные средства из резервного фонда для покупку еще 1000 приборов производительностью 5 и 10 литров.
По словам главы регионального минздрава Константина Хальзова, оборудование поступит в резерв и при необходимости безотлагательно будет распределено по больницам.
Ранее минздрав Новосибирской области закупил 773 кислородных концентратора. В инфекционных госпиталях, где лечат пациентов с коронавирусом, с начала пандемии оборудовали дополнительно 771 стационарную точку подключения кислорода, уточнили в правительстве.
Единственным производителем и поставщиком кислорода в больницы Новосибирской области является компания «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. В июле 2021 года там запущены в работу две установки по выпуску медицинского кислорода. Как сообщили в региональном минздраве, тем самым закрыта потребность ковидных госпиталей региона в кислороде: жидкого и в газовых баллонах.
Глава регионального минздрава Константин Хальзов подчеркнул, что все больницы, оказывающие помощь больным коронавирусом, обеспечены кислородом в полном объеме. «Поставки кислорода осуществляются бесперебойно. Кислородная поддержка больным назначается лечащим врачом по показаниям, в приобретении родственниками больных дополнительного кислорода необходимости нет», – отметил министр.
Окончательное решение о необходимом лечение и использовании кислорода принимают индивидуально в каждом случае, в зависимости от тяжести заболевания, сообщали в Бердской ЦГБ:
- Все, кто нуждается в ИВЛ, обеспечены кислородом. В настоящее время (конец июля) в среднем, в ЦГБ необходимы 36 баллонов кислорода в сутки. А ежедневно туда привозят 40 таких баллонов. Кроме того, там есть 47 кислородных концентраторов.
В рекомендациях ВОЗ по лечению больных с коронавирусной инфекцией сказано, что необходимо своевременное распознавание тяжелой гипоксемической дыхательной недостаточности при неэффективности стандартной оксигенотерапии у пациентов с тяжелыми дыхательными нарушениями. В некоторых случаях дыхательная нагрузка или гипоксемия сохраняются даже при подаче кислорода через маску с дыхательным мешком (при скорости подачи кислорода 10–15 л/мин, что является минимальной скоростью).