Категорически против дистанта в школах Бердска выступил мэр Шестернин
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Категорически против дистанта в школах Бердска выступил мэр Шестернин

8:22:539/2/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По официальным данным, на начало сентября двумя компонентами вакцины от ковида привились около 40% бердских учителей, что крайне мало.

Мэр Бердска
Мэр Бердска Евгений Шестернин против дистанционного обучения
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Мэр Бердска Евгений Шестернин 2 сентября провел очередное заседание городского штаба по противодействию коронавирусу. В том числе говорили о вакцинация учителей бердских школ, сообщили в четверг в пресс-центре мэрии.

По официальным данным, на начало сентября двумя компонентами вакцины от ковида привились около 40% общего числа школьных педагогов. Как отметил Шестернин, "только от учителей зависит будущий формат обучения".

-Если педагоги и дальше будут пренебрегать рекомендациями врачей, то дистанционный формат - неизбежен, что категорически неприемлемо, так как онлайн-обучение оказывает пагубное влияние не только на психическое состояние и здоровье школьников, но и на уровень их подготовки, - высказался градоначальник. ⠀

Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", по оценке главврача Бердской горбольницы Аллы Дробинской, город находится в "красной зоне" по уровню вакцинации. Между тем, осенью 2021 года начнется четвертая волна коронавируса, которая, по мнению бердских врачей, принесет увеличение смертности от ковида на 35%, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Напомним, что глава регионального министерства образования Сергей Федорчук не исключил введение дистационного обучения во время четвертой волны коронавируса.

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