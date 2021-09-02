Категорически против дистанта в школах Бердска выступил мэр Шестернин

Мэр Бердска Евгений Шестернин 2 сентября провел очередное заседание городского штаба по противодействию коронавирусу. В том числе говорили о вакцинация учителей бердских школ, сообщили в четверг в пресс-центре мэрии.
По официальным данным, на начало сентября двумя компонентами вакцины от ковида привились около 40% общего числа школьных педагогов. Как отметил Шестернин, "только от учителей зависит будущий формат обучения".
-Если педагоги и дальше будут пренебрегать рекомендациями врачей, то дистанционный формат - неизбежен, что категорически неприемлемо, так как онлайн-обучение оказывает пагубное влияние не только на психическое состояние и здоровье школьников, но и на уровень их подготовки, - высказался градоначальник. ⠀
Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", по оценке главврача Бердской горбольницы Аллы Дробинской, город находится в "красной зоне" по уровню вакцинации. Между тем, осенью 2021 года начнется четвертая волна коронавируса, которая, по мнению бердских врачей, принесет увеличение смертности от ковида на 35%, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Напомним, что глава регионального министерства образования Сергей Федорчук не исключил введение дистационного обучения во время четвертой волны коронавируса.