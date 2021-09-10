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"Это большая война": Жители Бердска намерены свергнуть "сити-менеджеров" и спасти город от новой мусорной свалки

10:59:329/10/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
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Острой темой для обсуждения стало возможное появление полигона ТКО. На мероприятии презентовали фильм. Люди высказали свое возмущение о том, что дела в городе делаются "втихаря", а мнение народа никто не спрашивает.

Люди проявили неравнодушие и пришли на мероприятие
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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Мощный ливень не помешал народному сходу в Бердске: Запретить мусорную свалку решили горожане. Смотрите видеоМусорную реформу заморозить требуют в Госдуме и экологи: Регоператоров - разогнать, свалки - запретитьЕщё 242 новости

Бердский сход, состоявшийся 9 сентября 2021 года, собрал многих неравнодушных жителей города. Инициаторами данного мероприятия выступили: депутат горсовета Бердска Елена Белова и депутат Новосибирска Наталья Пинус. Непогода не помешала около 50 бердчанам выразить свою позицию. Тем, вынесенных на народное обсуждение, было достаточно. Среди них:

1. Строительство мусорного полигона на землях Искитимского района, но на границе с Бердском.

2. Перезонирование рекреационных зон под жилое строительство. Возврат набережной на ул. Попова жителям Бердска.

3. Возврат прямых выборов мэра Бердска.

Основным острым вопросом стал полигон ТКО. На мероприятии даже презентовали фильм повествующей об угрозе его появления.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мусорную свалку собирается возводить ООО "Полигон" на земле, находящейся в частной собственности у крупного бердского бизнесмена Виктора Голубева. На территории Искитимского района, но в 800 метрах от бердского кладбища и в 500 от ближайшего жилого дома. Кроме того, в непосредственной близости к месту свалки находятся речка Раздельная, впадающая в Обское море, и аэродром "Бердск-Центральный", признанный экспериментальной площадкой Минобороны.

Впервые с плакатом "Бердск против мусорного полигона" вышла на улицы города 12 июня 2020 года народная активистка Наталья Слесарева. Данный бердский сход она тоже не пропустила и стояла "в первых рядах".

Наталья Слесарева поделилась своим мнением о ситуации в Бердске

- Сюда народ пришел неравнодушный. Мне звонили, интересовались. Меня это очень радует. У меня развита интуиция и когда я начинаю с какой-то темой выходить, я сначала ее узнаю, а потом уже выхожу. Я считаю, что немало делаю и народ поднимаю. Мы город отстоим! Здесь ребята сделали неплохой фильм. Если  прислушались ко мне, когда я изначально в 2018 году выносила эту тему на обсуждение, то мы сейчас не боролись бы, - поделилась своим мнением с журналистом "Курьер. Среда. Бердск" Наталья Слесарева.

На сцене выступило около 15 выступающих. Среди них были кандидаты в депутаты Бердска, однако большинство являлись депутатами в Госдуму. Первой выступила действующий и баллотирующийся бердский депутат Елена Белова.

Елена Белова не понаслышке представляет какую опасность несет появление полигона ТКО

- На сегодняшний день угроза строительства полигона есть. Положительное заключение общественной экспертизы, которое провели активисты, оно, к сожалению, не будет действовать, потому что выполнено оно на проект 200 тысяч тонн в год. Изначально ситуация складывалась странно. Странно то, что были проведены публичные слушания в разгар пандемии. Нигде не было об этом публикаций, хотя по закону должны были это сделать и известить бердчан. Вчера получила ответ на запрос. Да, это нарушение закона, но так как публичные слушания носят рекомендательный характер, то нарушение не влияет на сам исход. Искитимская прокуратура проиграла суд и повторных слушаний не дождемся. На рабочей группе просили провести общественные слушания, но прошло больше года и никто бердчанам ничего не показал, хотя идут все согласования. Авиационный институт Чаплыгина дал положительное заключение на здание. Они это объясняют тем, что им недостоверную информацию дали. Санитарно-защитная зона должна быть по СанПиНу 1 километр, а была 500 метров. Свалка рассчитана на 200 тысяч тонн отходов. После они уменьшили с 200 тысяч тонн до 49 тысяч тонн, но я не верю этому. Могу рассказать много нюансов, которые странные. Я считаю, что на сегодняшний день в нашей борьбе поможет только аэродром. Только его наличие поможет бердчанам не иметь этот полигон,- отметила Елена Белова.

Бывший главный эколог Бердска Вячеслав Власов также не остался в стороне от проблемы появления мусорной свалки в городе. Вячеслав Евгеньевич заявил, что когда работал, то давно хотел навести порядок и на действующем городском мусорном полигоне, однако для этого необходимы были огромные средства, которых у города нет.

Главный эколог Власов не остался в стороне

- Средства должны были быть такие, что нам нужно забыть про детсады, школы и т .д. Будут ли здесь соблюдаться нормативы? Наверное, вы сами можете судить,- произнес Власов.

Ответное слово держали и представители партии "Яблоко", "Новые люди", "Справедливая Россия", "Коммунистическая партия", ЛДПР и другие.

Люди активно оставляли подписи для того, чтобы перемены наступили

Резюмировала все вышесказанное Наталья Пинус. Независимый депутат Новосибирска упомянула о своем опыте борьбы с появлением мусорных свалок.

- Я понимаю, что для того, чтобы результативно закончилась эта борьба, надо, чтобы были реализованы полноценно два аспекта. Во-первых, нужно, чтобы тема с юридической точки зрения велась. Необходима серьезная работа экологов и профессиональных юристов. Это отдельная большая война. Вторая часть - это общественная поддержка. Я погрузилась глубоко в тему этой планируемой бердской свалки. Я пригласила сюда работать тех людей, которые уже занимались полигонами. Они приступили к работе и я надеюсь что она будет результативной,- изрекла Наталья.

Помимо этого Наталья Ивановна упомянула и об актуальной теме выделения рекреационных зон под застройку коммерческих объектов. Отдельно она сравнила ныне действующих мэров с просто городскими управляющими. Пинус возмущает, что мэров не выбирает народ.

- Люди сами должны выбирать, кто во власти будет представлять их интересы. У нас этих мэров заменяют на "сити-менеджеров", а эти люди представляют не обычных людей, а власть. В наших руках очень многое!- подчеркнула Пинус.

В завершении мероприятия была принята резолюция по затронутым актуальным темам. Большинство присутствующих ее поддержали. Те, кто был против или воздержался - не было. Как сказала Пинус, резолюция будут направлена всем кандидатам в депутаты Бердска.

Люди внимательно слушали выступающих

Дождь — не помеха

Девочки замерзли, но сидели и собирали подписи до последнего

Молодые люди не побоялись, вышли на сцену и высказали свою точку зрения

Горожане хотят быть услышанными

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