Новые места для голосования в Бердске на выборах 17-19 сентября стали известны: Полный список адресов и избирательных округов

Уже 17 сентября стартуют выборы депутатов горсовета Бердска нового созыва. Голосование в этом году продлится три дня. Итоги выборов подведут после того, как в воскресенье, 19 сентября закроются избирательные участки. Работать они будут 17-19 сентября с 8.00 до 20.00.
Мы публикуем адреса мест для голосования в Бердске и границы избирательных округов. Обратите внимание, что на некоторых округах сформировано несколько участков, поэтому определитесь, к какому именно относиться ваш домашний адрес.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2021 году изменилась схема избирательных округов Бердска в связи с тем, что сократили численный состав депутатского корпуса с 33 до 27. Следовательно, границы округов перекроили. Возможно, что вам придется идти для голосование в другое место - не туда, где вы привыкли заполнять бюллетень во время выборов.
Напомним, что в представительный орган власти баллотируются 178 кандидатов. Именно столько осталось на финише предвыборной гонки. Изначально в список желающих баллотироваться в горсовет Бердска вошли 211 фамилий. Посмотрите, кто борется за депутатский мандат на вашем округе.
Ранее появились списки желательных власти депутатов из числа кандидатов. Совпадают ли эти пожелания с вашими?
Избирательный округ №1
Место для голосования: ЗАО «Сосновка», корпус 1
Границы округа улицы: 1-я Линейная; 2-я Лесная; 2-я Линейная; Абрикосовая; Большевистская; Брусничная; Виноградная; Гайдара; Голубичная; Грибоедова; Дачная; Дзержинского; Ежевичная; Еловая; Железнодорожная; Клубничная; Клюквенная; Колхозная; Левитана; Лесная; Малиновая; Матросова; Менделеева; Молодой Гвардии; Новосибирская; П.Корчагина; Парижской Коммуны; Пирогова; Победы; Репина; Решетникова; Сосновая; Строительная; Таежная; Тимирязева; Фестивальная; Черничная; Шевченко; Энгельса; Ягодная;
переулки: М.Гвардии; Матросова; Пирогова; Речкуновский; Школьный; Энгельса;
Микрорайон Серебряный бор;
территория Бердского пансионата ветеранов труда имени Калинина;
жилые дома на территории: Речкуновской зоны отдыха, санатория Речкуновский; Речкуновской зоны отдыха МК «Сибиряк», Речного порта, санатория Лазурный;
детских оздоровительных лагерей – Гастелло, Гренада, им.Путилова, Космодемьянской, Кошевого, Покрышкина, Синегорье, У. Громовой.
Избирательный округ №2
Место для голосования: детский сад «Сибирячок», микрорайон Северный, 20/1
Границы округа улицы: Водобачная; Заводская; Огнеупорная; переулок: Водобачный. Микрорайон Северный.
Избирательный округ №3
Место для голосования: школа №10, ул. Ленина 13
Границы округа
улицы: 1-я Лесная; Красный Сокол; Ленина 1/А, 2, 2Б, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 7; Морская, 1/1, 2, 2/А; Песчаная 3; Попова;
городок Изумрудный.
Избирательный округ №4
Место для голосования: СК «Олимп» ул. Бердский санаторий 15/1
Границы участка
улицы: 2-я Морская; Морская (кроме 1/1, 2, 2/А); Тихая; Ясная Поляна.
переулок Морской;
жилые дома на территории санатория Бердский;
микрорайон «Зеленый остров»;
микрорайон «Морской»;
База отдыха «Бердская»;
22 квартал Бердского лесничества.
Место для голосования: школа №10, ул. Ленина, 13
Границы участка
улицы: Комсомольская 2/В, 2/Г; Ленина 2, 2/А, 2/Б, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 6/3, 6/5, 6/8, 6/10, 6/11, 6/13, 6/14, 6/16, 6/18, 6/20, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11, 13/А, 13/В, 15/Б, 15/В; Песчаная (кроме 3);
микрорайон «Радужный».
Избирательный округ №5
Место для голосования: Городской дом культуры, ул. Ленина, 31
Границы участка
улицы: Комсомольская 2, 2/А, 2/Б, 3, 4, 4/А, 4/Б, 4/В, 5/А, 6, 6/А, 8, 8/А, 10, 10/А, 12, 12/А, 13, 14, 14/А, 16, 16/А, 24, 28/А; Лелюха 13, 26; Ленина 17, 19, 21, 23, 25, 27; Первомайская 3, 7/А, 11, 14, 16, 18А, 19, 20А, 22.
Место для голосования: Бердский политехнический колледж, ул. Ленина, 34/1
Границы участка
улицы: К. Маркса 21; Ленина 15, 15А, 17А, 19А, 23А, 28, 30, 32, 34/2
Избирательный округ №6
Место для голосования: СК «Олимп», ул. Вокзальная, 50
Границы участка
улицы: Вокзальная 5, 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 31, 35, 37, 39, 41; Зеленая; Калинина; Кленовая; Лазурная; Мичурина; Переездная, Поселковая; Прибрежная; Сибирская; Тополиная; переулок Калинина.
Место для голосования: Экономический лицей, ул. Комсомольская, 29
Границы участка
улицы: Вокзальная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24; Лелюха 3, 7, 9.
Избирательный округ №7
Место для голосования: школа №2 «Спектр», ул. Комсомольская, 31
Границы округа
улицы: Комсомольская 17, 19, 21, 23, 26, 27, 27/А, 28, 32, 34, 36, 38, 40; Лелюха 15; Ленина 37, 41, 43, 43А; М.Горького, 2, 4, 6.
Избирательный округ №8
Место для голосования: МКУ «Центр Развития Образования», ул. К. Маркса, 6
Границы участка
улицы: К.Маркса № 1/1, 2А, 2Б, четная сторона с № 4 по № 24; Кутузова четная сторона с № 6 по № 20, нечетная сторона с № 7 по № 17; Лазо; Ломоносова; Островского 1, 1/А, 1/Б 1/5, нечетная сторона с № 3 по № 47; Пархоменко; Суворова четная сторона с № 8 по № 26, нечетная сторона с № 13 по № 27; Фурманова; Чапаева нечетная сторона с № 5 по № 17; Щорса; Энергетическая;
переулок Пархоменко.
Место для голосования: ДХШ «Весна», ул. К. Маркса, 9а
Границы участка
улицы: К. Маркса 3, 5, 7, 11, 13, 15; Кутузова 1, Ленина 12, 12А, 14, 16, 16А, 18; Суворова 1, 4.
Избирательный округ №9
Место для голосования: школа №1, ул. К. Маркса, 26А
Границы участка
улицы: Больничная; К.Маркса 25; О.Кошевого; Островского 53/1, 55; Первомайская 21, четная сторона с № 30 по № 42; Ушакова 1, 3;
переулок Больничный.
Место для голосования: кинотеатр «Орион», ул. Островского, 69
Границы участка
улицы: Герцена 13, 15, 17; К.Маркса 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41; Л.Чайкиной; Ленина 33, 35, 38, 39, 40, 40/1, 42, 44, 44/1, 46, 52, 56; Лермонтова 10, 15, 17; Островского 73, 75, 77; Свердлова 1, 2, 4; Фабричная;
переулки: Банковский, Фабричный.
Избирательный округ №10
Место для голосования: лицей №6 , ул. Горького 7/3
Границы участка
улицы: Вокзальная 50А, 52; Герцена 6, 10; К.Марска 45; Ленина 83, 85, 87, 90, 92, 96; М.Горького 1, 3, 5.
Место для голосования: лицей №7, ул. Ленина, 104
Границы участка
улицы: Герцена 3, 9; К.Маркса 44, 46, 47, 48, 49, 49А, 56; Кирова 2/110; Ленина 104, 106, 108.
Избирательный округ №11
Место для голосования: ДЮШЦ «Маэстро», ул. Вокзальная, 54
Границы участка
улицы: Верхняя; Весенняя; Вишневая; Вокзальная 54; Заповедная; Земляничная; К.Маркса 71, 73; Калиновая; Кедровая; Кирова 1, 3, 5; Ленина 95/А, 116, 118, 124, 126, 128, 130, 132, 134; Ольховая; Ореховая; Рябиновая; Светлых Надежд; Сиреневая; Спортивная 1, 5; Степная; Тенистая; Цветной проспект;
территории садоводческих обществ: «Бердь», «Заря».
Место для голосования: Бердский политехнический колледж, ул. Островского, 97
Границы участка
улицы: К. Маркса 53, 55/А, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70; Кирова 6, 9, 11, 13/А; Островского 79, 81, 95, 99; Панфилова.
Избирательный округ №12
Место для голосования: школа №8, ул. Котовского, 20
Границы округа
улицы: Б.Хмельницкого четная сторона с № 4 по 34, нечетная сторона с № 1 по № 21; Бородина; Герцена четная сторона с № 20 по 52, нечетная сторона с № 19 по 51; Глинки; З.Космодемьянской; Кирова четная сторона с № 16 по № 30, нечетная сторона с № 13 по № 27 (кроме 13/А); Котовского четная сторона с № 4 по № 18; Лермонтова четная сторона с № 18 по № 48, нечетная сторона с № 29 по № 55; Нахимова 1, 13, четная сторона с № 4 по № 16; Островского четная сторона № 126, с № 132 по № 144, с № 148 по №158, 162, 164, 172; Партизана Деньгина; Пушкина четная сторона с № 126 по № 166, нечетная сторона с № 125 по № 177;
улицы: Островского 101, 101/А, 103, 105, 107, 174; Спортивная 9, 11, 13, 15.
Избирательный округ №13
Место для голосования: школа №8, ул. Котовского, 20
Границы округа
улицы: Б.Хмельницкого четная сторона с № 40 по 44, нечетная сторона с № 23 по 33, 43/1; Гастелло; Герцена четная сторона с № 54 по № 74, нечетная сторона с № 53 по № 73; Котовского четная сторона с № 20 по № 36, нечетная сторона с № 25 по № 49; Лермонтова четная сторона с № 50 по № 70, нечетная сторона с № 61 по № 73; Маяковского четная сторона с № 142 по № 236, нечетная сторона с № 139 по № 235; Нахимова четная сторона с № 22 по № 34, нечетная сторона с № 15 по № 29; П. Морозова; Пушкина 176, 179; Радищева четная сторона с № 34 по № 116, нечетная сторона с № 31 по № 117; Чайковского четная сторона с № 16 по № 98, нечетная сторона с № 27 по №109; Черняховского 8, четная сторона с № 26 по № 50, нечетная сторона с № 1, по № 25;
переулок Маяковского;
улицы: Авиаторов, Аэродромная; Геодезическая; Герцена четная сторона с № 76 по № 112, нечетная сторона с № 75 по № 121; Жуковского; Котовского четная сторона с № 40 по 48, нечетная сторона с № 51 по № 59; Красина; Лермонтова четная сторона с № 72 по № 92, нечетная сторона с № 79 по № 97; Мусоргского; Нахимова четная сторона с № 40 по № 52, нечетная сторона с № 33 по № 45; Обская; Озерная; Отрадная; Пионерская № 22, 23, 27, 29, 32, 33; Полевая; Р.Корсакова; Родниковая; Светлая; Станиславского; Терешковой; Целинная; Черняховского четная сторона с № 52 по № 68, нечетная сторона с № 27 по № 37; Чехова; Энтузиастов; Ю.Смирнова;
микрорайон Юго-Восточный;
переулки: Авиаторов, Герцена, М.Горького, Терешковой;
территории садоводческих обществ: «Восток», «Восток-1», «Швейник», «Бытовик», «Кабачок».
Избирательный округ №14
Место для голосования: школа №9, ул. Школьная, 5
Границы округа
улицы: Гоголя четная сторона с № 102 по № 112, нечетная сторона с № 85 по № 93; Ермака; Луговская четная сторона с № 110 по № 118, нечетная сторона с № 113 по № 129; М.Горького четная сторона с № 8 по № 66, нечетная сторона 3/1, 5/1, 7/1, 9/1, с № 11 по № 61; Маяковского четная сторона с № 104 по № 140, нечетная сторона с № 103 по № 133; Некрасова 101, 102, 103, 104; Орджоникидзе четная сторона с № 2 по № 50, нечетная сторона с № 1 по 35; Островского четная сторона с № 110 по № 124; Пионерская четная сторона с № 8 по № 20/1, нечетная сторона с № 7 по № 19; Пугачева; Пушкина четная сторона с № 90 по № 122, нечетная сторона с № 87 по № 117; Радищева четная сторона с № 2 по № 30, нечетная сторона с № 1 по № 25; С.Разина; Свердлова четная сторона с № 12 по № 68, нечетная сторона с № 5 по № 57; Советская 54, 56, 58, 60, 62, 64, 81, 83, 85; Чайковского четная сторона с № 2 по № 14, нечетная сторона с № 1 по № 9; Школьная; Щетинкина.
переулок: Макаренко.
Воинские части; 312 База ремонта и поверки МОРФ; ФГКУ «1340 ЦОМТИ».
Избирательный округ №15
Место для голосования: административное здание, ул. Пушкина, 38
Границы округа
улицы: 8-е Марта четная сторона с № 32 по № 92, нечетная сторона с № 31 по № 91; Белинского четная сторона с № 32 по № 96, нечетная сторона с № 31 по № 91; Гоголя четная с № 32 по № 100, нечетная сторона с № 31 по № 83; Добролюбова четная сторона с № 32 по № 96, нечетная сторона с № 31 по № 95; Луговская четная сторона с № 44 по № 100, нечетная сторона с № 41 по № 101; Маяковского четная сторона с № 32 по № 102, нечетная сторона с № 31 по № 101; Некрасова четная сторона с № 32 по № 92, нечетная сторона с № 31 по № 95; Островского 57, 63, четная сторона с № 32 по № 86; Первомайская четная сторона с № 46 по № 104, нечетная сторона с № 37 по № 71; Пушкина четная сторона с № 34 по № 82, нечетная сторона с № 31 по № 85; Свободы; Седова; Советская четная сторона с № 18 по № 50, нечетная сторона с № 39 по № 79; Спартака четная сторона с № 44 по № 80, нечетная сторона с № 41 по № 85; Суворова нечетная сторона с № 63 по № 89; Урицкого 5, четная сторона с № 4 по № 14; Ушакова четная сторона с № 4 по № 64, нечетная сторона с № 15 по № 75; Чернышевского четная сторона с № 32 по № 82, нечетная сторона с № 31 по № 95;
переулки: Краснофлотский, Свободы, Урицкого.
Избирательный округ №16
Место для голосования: школа №3 «Пеликан», ул. Кутузова, 34
Границы округа улицы: 1-я Ельцовская; 2-я Ельцовская; 2-я Октябрьская; 8-е Марта четная сторона с № 2 по № 30 (кроме 2А, 4А, 6А, 8А), нечетная сторона с № 1 по № 29 (кроме 3А, 5А, 7А, 9А); Белинского четная сторона с № 2 по № 30, нечетная сторона с № 1 по № 29; Водосточная четная сторона с № 2 по № 14, нечетная сторона с № 1 по № 23; Гоголя четная сторона с № 2 по № 30 (кроме 4А, 2А), нечетная сторона с № 1 по № 29 (кроме 1А); Добролюбова четная сторона с № 2 по № 30, нечетная сторона с № 3 по № 29; Ельцовская; Красноармейская четная сторона с № 2 по № 34, нечетная сторона с № 1 по № 25; Краснофлотская четная сторона с № 2 по № 28, нечетная сторона с № 1 по № 29; Луговская четная сторона с № 14 по № 42, нечетная сторона с № 11 по № 39; Маяковского четная сторона с № 2 по № 30 (кроме 2А, 2Б, 4А, 6А, 8А), нечетная сторона с № 1 по № 29 (кроме 1А, 1Б, 3А,); Некрасова четная сторона с № 2 по № 30 (кроме 2А, 4А, 6А, 8А), нечетная сторона с № 1 по № 29 (кроме 1А, 3А, 5А, 7А); Островского четная сторона с № 2 по № 30 (кроме 2А, 4А); Партизанская четная сторона с № 2 по № 24, нечетная сторона с № 1 по № 25; Пушкина четная сторона с № 2 по № 30, нечетная сторона с № 1 по № 27; Советская нечетная сторона с № 9 по № 37; Спартака четная сторона с № 12 по № 40, нечетная сторона с № 11 по № 39; Толбухина четная сторона с № 2 по № 28, нечетная сторона с № 1 по № 31; Урицкого четная сторона с № 20 по № 30, нечетная сторона с № 7 по № 27; Чернышевского четная сторона с № 2 по № 30, нечетная сторона с № 1 по № 29;
переулки: 1-й Толбухина, 2-й Толбухина, Толбухина;
улицы: 40 Лет Октября четная сторона с № 4 по № 14, нечетная сторона с № 1 по № 27; 8-е Марта 2А, 3А, 4А, 5А,6А, 7А, 8А, 9А; Боровая 1, 1/А, 4/1, 4/1А, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/10А, нечетная сторона с № 5 по № 43; Гоголя 1А, 2А, 4А; Красная Сибирь четная сторона с № 2 по № 48, нечетная сторона с № 1 по № 31; Кутузова 39, четная сторона с № 22 по № 66; Луговская четная сторона с № 4 по № 12, нечетная сторона с № 3 по № 9; Маяковского 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 4А, 6А, 8А; Некрасова 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А; Островского 2А, 4А; Советская 1, 3, 5, 7А; Спартака 1А, 2, 2А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 10А; Трудовая четная сторона с № 2 по № 70, нечетная сторона с № 1 по № 69; Фрунзе 1, 1А, 3, 5, 7, 9, четная сторона с № 2 по № 24; Чапаева четная сторона с № 14 по № 36, нечетная сторона с № 21 по № 43;
переулок Спартака.
Избирательный округ №17
Место для голосования: лицей №6, ул. Горохова, 22
Границы участка
улицы: Бердского Спецназа; Благодатная; Владлена Бирюкова четная сторона с № 2 по №20; Журавлиная; Защитников Отечества; Лучистая; Льва Максимова 3, 6, 9, 10, 11, 13, 22, 24; Майская; Новая; Павлова 68, 70, 74, 79, 90, 91, 92, 96, 106, 108, 110, 112; Рогачева 69, 73, 77, 79, 91, 119; Рождественская; Российская 9, 11, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 39, 40; Славянская; Соловьиная; Урицкого четная сторона с № 36 по № 74, нечетная сторона с № 29 по № 49;
микрорайон Южный кварталы: 2, 5, 6, 7, 8, 10;
переулки: Бирюзовый, Майский, Отрадный, Победный, Прохладный.
Место для голосования: АО «Бердский Лесхоз», ул. Кольцова, 2
Границы участка
улица: 30 Лет Победы ; 40 Лет Октября четная сторона с № 16 по № 36, нечетная сторона с № 31 по № 55; Бердская; Боровая четная сторона с № 2 по № 18 (кроме 4/1, 4/1А, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/10А), нечетная сторона с № 45 по № 79; Ватутина; Водосточная 40, нечетная сторона с № 25 по № 53; Искитимская; Кольцова; Кордон; Красная Сибирь четная сторона с № 50 по № 94, нечетная сторона с № 35 по № 65; Красноармейская четная сторона с № 36 по № 72, нечетная сторона с № 27 по № 63; Краснофлотская четная сторона с № 32 по № 64, нечетная сторона с № 31 по № 51; Кутузова четная сторона № 68 по № 72; Л.Толстого; Павлова четная сторона с № 28 по № 52, нечетная сторона с № 3 по № 75; Партизанская четная сторона с № 26 по № 54, нечетная сторона с № 27 по № 55; Пастухова; Пролетарская; Рогачева 1; Советская четная сторона с № 2 по № 8; Толбухина четная сторона с № 30 по № 56, нечетная сторона с № 33 по № 59; Трудовая четная сторона с № 74 по № 94, нечетная сторона с № 73 по № 81; Фрунзе четная сторона с №30 по № 64, нечетная сторона с № 15 по № 49.
Избирательный округ №18
Место для голосования: детский сад №9 «Теремок», ул. Рогачева, 11
Границы округа
улица: Красная Сибирь 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114; Павлова 4, 4/1, 6/А, 8, 10; Рабочая; Рогачева 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11А.
Избирательный округ №19
Место для голосования: школа №13, ул. Лунная, 23
Границы округа улицы: Березовая; Гагарина; Красная Сибирь 95, 97; Красноармейская четная сторона с № 80 по № 92, нечетная сторона с № 65 по № 93; Лунная 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25; Мира; Октябрьская; Партизанская нечетная сторона с № 55 по № 85; Рогачева 28, 32 четная сторона с № 34 по № 54, нечетная сторона с № 23 по № 49; Урицкого четная сторона с № 76 по № 82.
Избирательный округ №20
Место для голосования: школа №11, Микрорайон, 12
Границы участка
улица Красная Сибирь 118, 120, 122, 124.
Место для голосования: школа №13, ул. Лунная, 23
Границы участка
Красная Сибирь 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 121; Лунная 21, 22, 22/А; Рогачева 18, 18/А, 20, 20/А, 22, 24.
Избирательный округ №21
Место для голосования: школа №11, Микрорайон, 12
Границы округа
улицы: Микрорайон четная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Красная Сибирь 126; Лунная 1, 6, 8, 9, 10, 10/А; Рогачева 10, 14, 16;
территории садоводческих обществ: «Земляничка», «Мичуринец», «Дружба», «Радист».
Избирательный округ №22
Место для голосования: ДК «Родина», Микрорацон, 48Б
Границы округа
улицы: Красная Сибирь 123, , 128, 130, 132, 134, 136, 136/1, 138; Лунная 2, 4, 11; Микрорайон 17, 18, 19, 44, 45, 46, 46А, 48, 48А.
Избирательный округ №23
Место для голосования: школа №12, Микрорайон, 39
Границы округа
улицы: Лунная 49; Микрорайон 13, 14, 15, 15А, 20, 22А, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 47, 49А, 50, 54, 64, 65.
Избирательный округ №24
Место для голосования: Бердский политехнический колледж, ул. Боровая, 101
Границы округа
улицы: Автолюбителей; Боровая 94, 96, 98, 100,102; Зеленая роща; Микрорайон 16, 16А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38.
территория садоводческого общества «Чайка».
Избирательный округ №25
Место для голосования: школа №5, Микрорайон, 52
Границы округа
улицы: Лунная 28, 30, 32; Первомайская 123, 123/А, 125, 125/А, 127, 127/А, 129, 129А, 129В, 131, 131/А, 131Б, 131В, 133, 133А, 133Б.
Микрорайон 55, 56, 57, 58, 59, 63, 67, 68, 69, 70.
Избирательный округ №26
Место для голосования: лицей №6, ул. Горохова, 22
Границы округа
улицы: Белокаменная с № 21 до конца улицы; Бирюзовая; Вербная; Взлетная; Владлена Бирюкова с № 22 до конца улицы; Возрождения; Гранитная; Жемчужная; Кирпичный завод; Ключевая (от улицы Рогачева до улицы Кирпичный завод); Кристальная; Купца Горохова; Лунная четная сторона с № 34 до конца улицы; Лучистая (от улицы Рогачева до переулка Добрый) ; Льва Максимова (от улицы Рогачева до улицы Жемчужная); Полярная; Поэта Сорокина (от улицы Рогачева до улицы Лунная); Рогачева четная сторона с № 56 до конца улицы; Российская с № 41 до конца улицы;
микрорайон Южный: кварталы 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24.
переулки: Белокаменный, Вербный, Дивный, Добрый, Звонкий, Олимпийский, Пихтовый, Привольный, Радужный, Туманный, Успешный, Утренний, Уютный, Хвойный, Ясный.
Избирательный округ №27
Места для голосования: лицей №6, ул. Горохова, 22
Границы участка
улицы: 2-я Заводская, 2-я Школьная, Агатовая, Алмазная, Гранатовая, Заречная; Изумрудная, Малахитовая, Раздольная, Речная, Садовая, Солнечная, Центральная, Черемушная, Юбилейная, Ясная.
ТЛПХ «Любавино»;
дома, на территории, изъятой из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства;
территории садоводческих обществ: «Вега-3», «Ветеран», «Волна», «Запрудный», «Заречное», «Ива», «Колос», «Лесное», «Луговое», «Луч», «Марьин Лог», «Майский», «Мечта» Мечта-2, «Металлист», «Озерный», «Орбита»,«Отдых», Отрадное», «Радостное», «Ромашка», «Родник-2», «Слава», «Ягодка».
Место для голосования: школа №5, Микрорайон, 52.
Границы участка
улицы: Белокаменная 4/3, нечетная сторона с № 1 по № 17; Звездная 1, 3, 4, 6, 6/1, 7, 8, 10/1, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 65; Лунная 51, 53, 55, 73, 77, 79, 81, 83, 95, 97, 99; Салаирская;
микрорайон Южный квартал 17, 21;
переулки: Золотой, Радостный, Ранний, Рубиновый, Хрустальный, Янтарный.