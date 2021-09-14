В тайном списке назвали фамилии кандидатов для победы на депутатских выборах 17-19 сентября в Бердске: Кто станет депутатом из 178 рвущихся в горсовет? Читайте

В распоряжении редакции «Курьер. Среда. Бердск» 14 сентября попал список кандидатов в депутаты бердского горсовета, кого хотели бы видеть в депутатском корпусе нового созыва после 19 сентября 2021 года. Большинство из тех, кто перечислен в секретном списке — действующие депутаты, полномочия которых завершаются после сентябрьских выборов.
Но есть и новые фамилии. В основном это выдвиженцы от «Единой России». Хотя фигурирует один представитель «зеленых» и новенькие из самовыдвиженцев. Возможно, их включили в список «для разнообразия», чтобы продемонстрировать лояльность и многопартийность. По этой же причине, вероятно, среди 27 желательных депутатов есть независимые нынешние члены представительного органа власти. Например, Алексей Осин и Владимир Постников. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» осведомленный источник, они не относятся «к пехоте Голубева», но имеют большой шанс победить. Поэтому, дескать, вошли в список «для отвода глаз».
Разумеется, отсутствуют имена представителей коалиции «Новосибирск-2020», оставшихся после чистки рядов по письму Минюста, а также «Партии пенсионеров» и «Новых людей». Последних считают спойлерами, призванными оттянуть голоса у конкурентов «Единой России».
Кто составлял тайный список? Для кого он предназначается? Это руководство к действию для избирательной комиссии, директоров муниципальных организаций или бердского бизнеса? И насколько будут следовать ему сами избиратели?
Обычный административный ресурс
По оценке политического обозревателя Тайги.инфо Алексея Мазура, секретный список подготовлен в качестве памятки для участковых избирательных комиссий и руководителей предприятий. По большей части, конечно, муниципальных, но не только. Это своего рода инструкция: кто должен общими усилиями победить на каждом из 27 избирательных округов. Работодатели имеют возможность заставить своих сотрудников не только пойти на выборы, но и проголосовать за нужного кандидата.
- Это обычная практика административного ресурса, прямое указание, на кого надо работать на выборах. Есть люди, которые работают по спущенному сверху списку. В идеале участковые избирательные комиссии никак не должны влиять на исход выборов, поскольку она может только фиксировать. Но мы знаем, в том числе по уголовным делам, что УИКи активно формируют итоги голосования. Например, идут к надомникам, и лежачие бабушка с Альцгеймером голосуют. Как они голосуют, никто не знает, ведь член избиркома остается один на один с избирателем. Наблюдателей, как правило не хватает, а порой они сами участвуют в этом. Бабушкам подсказывают, где поставить галочку. Но есть еще вариант: участковые избирательные комиссии, находясь в преступном сговоре, занимаются вбросом, покрывают «карусели» либо подменяют бюллетени. Из остающихся на ночь бюллетеней вынимают за неправильных кандидатов и меняют на правильных, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 14 сентября Мазур.
По его словам, это самые распространенные способы обеспечить победу «нужным людям». Список, по большей части, предназначен для руководителей предприятий, чтобы они знали, за кого агитировать своих сотрудников, полагает Мазур: - Такие списки возникают, чтобы административный ресурс знал и применял их в своей работе.
Появление в списке не единороссов можно объяснить в том числе отсутствием на округе подходящей и сильной кандидатуры. Поэтому выбирают «меньшее из зол».
- Ни о какой лояльности в отношении чужих кандидатов речь не идет. Если будет 100% голосов за «Единую Россию» на всех округах, они так и отрапортуют — вот как отлично у нас прошли выборы. Не исключен момент договоренности особенно с теми, кто всегда голосовал, как надо, - полагает политолог.
По его мнению, чтобы список был принят к исполнению, он должен исходить либо от очень влиятельного в городе человека, либо от органа власти. Можно ждать такого списка желательных кандидатов и от штаба «Единой России».
- Скорее всего, его составили мэрия или штаб Голубева, который занимается выборами. Но окончательный вариант утверждает человек, принимающий решения, - отметил Алексей Мазур.
Он напомнил о существовании инструкции для голосования, когда заставляют, а мнение избирателя расходится с приказом начальства:
- Можно сфотографировать чужой бюллетень, выложить галочку напротив фамилии ниткой, а потом убрать. В крайнем случае, бюллетень можно испортить — поставить галочку «как надо», сфотографировать, а затем поставить значок еще и в другой строке.
Напомним, в этом году предусмотрено трехдневное голосование — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с депутатами горсовета, жители Бердска будут выбирать новый состав Госдума — по одномандатным округам и за партии. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 14 сентября в общем выборном списке осталось 178 кандидатов в депутаты местного горсовета. Бердским избирателям стоит обратить внимание на изменение границ избирательных округов и места для голосования.
Как действовать, когда принуждают при голосовании
Участие гражданина России в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе принуждать его к участию или неучастию в выборах, а также препятствовать его свободному волеизъявлению.
- Надо понимать, что принуждение голосовать незаконно. Тот, кого принуждают, должен написать заявление в правоохранительные органы. И тогда работодателем займутся правоохранительные органы. Но, понятно, на это мало кто решится. И тогда уважающий себя человек должен пойти на выбора, но проголосовать не так, как хочет работодатель. Для этого годятся несколько методов, - отметил Мазур.
Если вы не готовы к конфликту с начальством, можно взять с собой на участок нитку, сложить ее в виде галочки в нужном для работодателя месте, сфотографировать, а затем проголосовать так, как считаете нужным. Еще один вариант — нарисовать галочку на пленке, приложить к бюллетеню, а после фото удалить и отдать голос за своего кандидата. Можно сфотографировать чужой бюллетень.
Помните, что работодатель никак не может отследить итог вашего голосования. Он блефует, говоря, что узнает, как вы голосовали. Ни у одного участника избирательного процесса, кроме избирателя, нет технической возможности проследить, за кого был отдан голос. Выданные бюллетени никак не привязаны к личным данным избирателя — они анонимны.
По словам Мазура, давление со стороны работодателей на сотрудников во время выборов — довольно распространенная практика. И чем меньше люди будут молчать, тем меньше будет подобных фактов.
Столкнувшимся с принуждением со стороны чиновников или начальника следует фиксировать все факты нарушений с помощью видео- и аудиозаписей и фотографий, сообщать о нарушениях законодательства в трудовую инспекцию, территориальные и областные избирательные комиссии, ЦИК России и прокуратуру. Пришедшая на предприятие инспекция труда заодно может найти и другие нарушения, что вряд ли понравится работодателю.
Нужно помнить, что сфальсифицировать результаты выборов путем вброса бюллетеней будет невозможно, если избиратели придут на участки и проголосуют.
Тайный список с желательными депутатами