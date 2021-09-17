Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Целый арсенал оружия нашли в "Ниве" у воронежского подрывника: Шокирующие подробности о подозреваемом в убийстве семьи

1:51:039/17/2021Фото: Mash
0

Уходя от погони по проселочной дороге он врезался в скирду сена на той самой "Ниве", на которой сбежал после взрыва в отделе полиции в Лисках. Смотрите фото.

Вооружить этим можно было целую ОПГ

Виктор Мирский, подозреваемый в подрыве отдела МВД и убийстве трех человек по Воронежем, задержан. Он был ранен в голову при задержании, так как оказал активное сопротивление. Уходя от погони по проселочной дороге он врезался в скирду сена на той самой "Ниве", на которой сбежал после взрыва в отделе полиции в Лисках.

Как передает Mash, у Мирского в его "Ниве" обнаружили целый арсенал оружия: нарезной карабин Тигр, гладкоствольный карабин Молот-Вепрь, магазины для оружия и патроны разных калибров.

«При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, но благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции был обезоружен. В ходе проведения спецоперации подозреваемый был ранен, ему оказывается медицинская помощь», - сообщили в Следственном комитете.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Мирского задержали на следующий день после того, как в селе , предположительно, он застрелил семью из троих человек, включая пятилетнего ребенка, и взорвал лискинское отделение полиции. Причиной убийства называют конфликт на бытовой почве, а нападение на отдел МВД - дескать, не предприняли никаких мер. Предположительно, задержанный работает в ЧОПе.




Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Девушки с красивой фигурой фотографии
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Новую опасность российских лесов рассказали грибникам эксперты
news-z.info
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
Запах болеющего раком человека ни с чем не спутать
news-z.info
Живот стухнет за неделю! Минус 2 кг в день без диет и тренировок, просто каждое утро выпивайте...
Фразы, которыми мужчины соблазняют женщин ТОП 10
Морозов после пластики: фанаты напуганы
взрывзадержанныйраненвооруженное сопротивлениепатроныВиктор Мирский
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Серьезно к чему-то готовился?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Новую опасность российских лесов рассказали грибникам эксперты
news-z.info

Последние новости

Целый арсенал оружия нашли в "Ниве" у воронежского подрывника: Шокирующие подробности о подозреваемом в убийстве семьи
1:51:03 9/17/2021
Целый арсенал оружия нашли в "Ниве" у воронежского подрывника: Шокирующие подробности о подозреваемом в убийстве семьи
За призывы к массовым беспорядкам на выборах в Госдуму задержан на 2 месяца первый и 11 фигурантов
1:30:52 9/17/2021
За призывы к массовым беспорядкам на выборах в Госдуму задержан на 2 месяца первый и 11 фигурантов
Светлые открытки в день памяти пророка Захария и праведной Елисаветы 18 сентября для православных
1:15:37 9/17/2021
Светлые открытки в день памяти пророка Захария и праведной Елисаветы 18 сентября для православных
Когда подключат к отоплению дома в Новосибирске: Точные даты и адреса назвали в СГК
1:08:32 9/17/2021
Когда подключат к отоплению дома в Новосибирске: Точные даты и адреса назвали в СГК
Точный лунный календарь дачных работ на выходных 18 и 19 сентября: как подготовить огород к зиме?
1:00:11 9/17/2021
Точный лунный календарь дачных работ на выходных 18 и 19 сентября: как подготовить огород к зиме?
БердскВдавившая насмерть в стену пенсионерку в Бердске пьяная дама на Honda отправилась в колонию на 6 лет
12:49:04 9/17/2021
Вдавившая насмерть в стену пенсионерку в Бердске пьяная дама на Honda отправилась в колонию на 6 лет
Приложение "Навальный" удалили Apple и Google: Песков назвал "Умное голосование" провокацией
12:20:52 9/17/2021
Приложение "Навальный" удалили Apple и Google: Песков назвал "Умное голосование" провокацией
Взорвавшего отдел МВД и убившего семью ранили в голову при задержании: Его везут в больницу
12:05:13 9/17/2021
Взорвавшего отдел МВД и убившего семью ранили в голову при задержании: Его везут в больницу
4 способа загадать желание в первое осеннее Полнолуние 21 сентября 2021 года
12:00:58 9/17/2021
4 способа загадать желание в первое осеннее Полнолуние 21 сентября 2021 года
Путин приказал выплатить блокадникам по 50 000 рублей единовременно
11:44:36 9/17/2021
Путин приказал выплатить блокадникам по 50 000 рублей единовременно