Целый арсенал оружия нашли в "Ниве" у воронежского подрывника: Шокирующие подробности о подозреваемом в убийстве семьи

Виктор Мирский, подозреваемый в подрыве отдела МВД и убийстве трех человек по Воронежем, задержан. Он был ранен в голову при задержании, так как оказал активное сопротивление. Уходя от погони по проселочной дороге он врезался в скирду сена на той самой "Ниве", на которой сбежал после взрыва в отделе полиции в Лисках.
Как передает Mash, у Мирского в его "Ниве" обнаружили целый арсенал оружия: нарезной карабин Тигр, гладкоствольный карабин Молот-Вепрь, магазины для оружия и патроны разных калибров.
«При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, но благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции был обезоружен. В ходе проведения спецоперации подозреваемый был ранен, ему оказывается медицинская помощь», - сообщили в Следственном комитете.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Мирского задержали на следующий день после того, как в селе , предположительно, он застрелил семью из троих человек, включая пятилетнего ребенка, и взорвал лискинское отделение полиции. Причиной убийства называют конфликт на бытовой почве, а нападение на отдел МВД - дескать, не предприняли никаких мер. Предположительно, задержанный работает в ЧОПе.