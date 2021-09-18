Без вести пропала 15-летняя Лиза с пирсингом в Новосибирской области

В Новосибирском районе пропала без вести 15-летняя Елизавета Новгородцева. Она ушла из дома в селе Кубовая еще 13 сентября, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Накануне исчезновения девочка поругалась с семьей. Ее отругали за то, что поздно пришла домой. По словам родных, так долго Лизы никогда дома не было. Сейчас она не выходит в интернет и не отвечает на телефонные звонки.
Рост Елизаветы 160 сантиметров, худощавая, карие глаза, русые волосы ниже плеч. Особая примета — пирсинг в носу. В день исчезновения она была одета в черную толстовку с капюшоном, синие джинсы, белые кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят позвонить по номеру 8–800–700–54–52 (поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что пропавшего 18 августа рыбака из Бердска нашли мертвым.