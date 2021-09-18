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Без вести пропала 15-летняя Лиза с пирсингом в Новосибирской области

2:08:139/18/2021Фото: Лизы Алерт
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Накануне исчезновения девочка поругалась с семьей. С 13 сентября она не выходит в интернет и не отвечает на телефонные звонки.

В Новосибирской области пропала 15-летняя девочка с пирсингом

В Новосибирском районе пропала без вести 15-летняя Елизавета Новгородцева. Она ушла из дома в селе Кубовая еще 13 сентября, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Накануне исчезновения девочка поругалась с семьей. Ее отругали за то, что поздно пришла домой. По словам родных, так долго Лизы никогда дома не было. Сейчас она не выходит в интернет и не отвечает на телефонные звонки.

Рост Елизаветы 160 сантиметров, худощавая, карие глаза, русые волосы ниже плеч. Особая примета — пирсинг в носу. В день исчезновения она была одета в черную толстовку с капюшоном, синие джинсы, белые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят позвонить по номеру 8–800–700–54–52 (поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что пропавшего 18 августа рыбака из Бердска нашли мертвым.

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