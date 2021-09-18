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Тайна раскрыта, как Путин проголосовал на выборах онлайн, не имея мобильного телефона

8:26:369/18/2021Фото: PxHere
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Голосование главы государство проходило в удаленном формате — Владимир Путин находится на самоизоляции в Ново-Огарево.

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Голосование российского президента на выборах — всегда отдельный сюжет в новостях. В этом году участие главы государства в выборах прошло в удаленном формате.

Известно, что у Владимира Путина нет гаджетов и он не пользуется интернетом. Для того, чтобы проголосовать, необходимо зарегистрироваться на Госуслугах и иметь личный номер телефона.

- У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь всё было абсолютно нормально,- рассказал Песков для радиостанции  "Говорит Москва".

Как пояснил представитель Кремля, у Владимира Путина есть множество возможностей для связи с любым абонентом.

В голосовании для избрания депутатов Государственной думы предусмотрено электронное голосование, которое проводится в эти же дни как и очное - с 17 по 19 сентября. Дистанционно можно проголосовать в Москве, в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.

Для избрания депутатов в нижнюю палату парламента на пять лет проводятся выборы, в которых 225 человек пройдут по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Выборы проводятся в один тур.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Путин сейчас находится на самоизоляции после того, как в его окружении несколько человек заразились коронавирусом.

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