Кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ задержали полицейские под Новосибирском: Смотрите видео

В Новосибирске был задержан кандидат в депутаты Андрей Жирнов, когда он собирался объехать избирательные участки Куйбышева. Задержание произошло после того, как полиция остановила машину, чтобы проверить документы у водителя.
— Полицейский сказал: «Нам приказали вас задержать». Подъехало начальство, начало спрашивать — почему машина занимается агитационными мероприятиями, — рассказал Андрей Жирнов.
По мнению политика, его задержание может быть формально связано с предыдущим случаем, когда его встречу с жителями Куйбышева также пытались сорвать.
- Сейчас в отделение полиции приехали руководители местного отделения КПРФ — депутаты райсовета Сергей Зарембо и Оксана Шурышева. Отмечается, что это первый случай в Новосибирской области, когда кандидат в депутаты Госдумы задерживается правоохранительными органами. А произошло это после того, как Андрей Жирнов публично начал проверять участки Татарска, чтобы пресекать нарушения на выборах, - сообщают на сайте партии.
По словам Жирнова, задержание полицейскими производилось по причине встречи, проведенной 8 сентября, он дал пояснения по поводу встреч с избирателями, на которые имел право как кандидат в депутаты.
— Встреча 8 сентября была финальной, по завершению появились сотрудники полиции – к ним пришло заявление, что я провожу незаконное массовое мероприятие. Хотя по постановлению губернатора кандидат в депутаты Государственной Думы имеет право проводить встречи, и мы эти правом пользовались в городах и сельских населенных пунктах нашего округа, - объяснил ситуацию Андрей Жирнов.
В настоящее время Андрей Жирнов собирается продолжить работу по контролю за проведением голосования на участках Куйбышева.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", коммунист Камиль Джафаров, баллотирующийся по округу №3 на выборах депутатов бердского горсовета, обнаружил вбросы на своем избирательном участке.