Пьяный водитель на Toyota RAV4 убил многодетного отца на ВАЗе в Новосибирске: Суд огласил приговор

В Советский районный суде Новосибирска прошло заседание на котором был вынесен приговор для Якова Зайцева, виновника ДТП, в котором погиб многодетный отец.
- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщают в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Как выяснили в суде, 4 июня 2021 года Зайцев находился за рулем автомобиля «Тойота Рав4» в состоянии опьянения. Он передвигался по проезжей части дороги от улицы Плотинная в сторону улицы Новоморская, при этом машина подсудимого была в исправном состоянии.
Зайцев нарушил правила дорожного движения и выехал на встречку, где и произошло столкновение с автомобилем марки «ВАЗ» под управлением потерпевшего.
- В результате противоправных действий Зайцева наступила смерть мужчины, у которого остались супруга и четверо несовершеннолетних детей. Суд приговорил Зайцева к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, - рассказали в ведомстве.
Также суд принял решение о выплате компенсации для потерпевшей стороны. Иск о возмещении удовлетворен судом частично в размере 1 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июле в новосибирском Академгородке водитель сбил на зебре 5-летнего мальчика с самокатом. Ребенок погиб на месте. Уголосное дело возбудили в отношении бывшего директора бердского КБУ Дмитрия Кожемякина. Сейчас он работает замдиректора физматшколы при НГУ.