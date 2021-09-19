Шойгу после выборов в Госдуму может занять посты вице-премьера России и полпреда президента в Сибири

В России готовится крупная перетасовка в верхушке власти после проходящих выборов в Госдуму.
Министр обороны страны может перейти на должность вице-премьера и полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Об этом стало известно изданию «Проспект Мира» от источника в аппарате полпреда СФО.
По словам источника, находящегося в курсе предстоящих изменений, новым главой Министерства обороны должен стать Валерий Герасимов, который в настоящее время занимает должность главы Генштаба. Все изменения в ведомствах произойдут после того, как пройдут выборы депутатов Госдумы.
Также стало известно, что Сергей Шойгу станет главой наблюдательного совета госкорпорации по развитию Сибири. На новую структуру государством будет выделено 90 миллиардов рублей.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что Шойгу предложил построить в Сибири от трех до пяти новых городов по миллиону жителей в каждом, которые должны стать «новыми научно-промышленными и экономическими центрами».
Бывший сибирский полпред Сергей Меняйло по указу президента возглавил Северную Осетию.