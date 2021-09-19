Похолодание и дожди с порывистым ветром обещают синоптики: В Бердске вовремя начнется отопительный сезон

Будущая неделя в Новосибирской области не порадует жителей региона комфортной погодой.
Как обещают синоптики, с 20 сентября температура воздуха опустится до 0 градусов, в регионе будет дождливо и пасмурно.
Самым теплым днем станет воскресенье, когда воздух прогреется до +9 градусов. Всю неделю в дневное время воздух будет прогреваться до +5...+6 . Дождь будет идти ежедневно, кроме пятницы и воскресенья.
Кроме сырой промозглой погоды жители Новосибирской области ощутят и ветер, порывы которого в понедельник достигнут 15 метров в секунду.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", батареи в квартирах бердчан начнут теплеть с 20 сентября. Эту дату мэр Евгений Шестернин обозначил началом отопительного сезона в соответствующем постановлении. Сначала тепло запусят в детсады, школы и больницы, а затем - в жилые дома.