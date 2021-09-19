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Похолодание и дожди с порывистым ветром обещают синоптики: В Бердске вовремя начнется отопительный сезон

7:54:379/19/2021Фото: Pixabay
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На следующей неделе с 20 по 26 сентября в регионе дневные температуры будут на уровне +5...+6 градусов, а ночью опустятся до нулевой отметки.

Похолодание на неделе ожидает жителей Новосибирской области

Будущая неделя в Новосибирской области не порадует жителей региона комфортной погодой.

Как обещают синоптики, с 20 сентября температура воздуха опустится до 0 градусов, в регионе будет дождливо и пасмурно.

Самым теплым днем станет воскресенье, когда воздух прогреется до +9 градусов. Всю неделю в дневное время воздух будет прогреваться до +5...+6 . Дождь будет идти ежедневно, кроме пятницы и воскресенья.

Кроме сырой промозглой погоды жители Новосибирской области ощутят и ветер, порывы которого в понедельник достигнут 15 метров в секунду.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", батареи в квартирах бердчан начнут теплеть с 20 сентября. Эту дату мэр Евгений Шестернин обозначил началом отопительного сезона в соответствующем постановлении. Сначала тепло запусят в детсады, школы и больницы, а затем - в жилые дома.

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