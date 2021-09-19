Пенсионерам доплатят к пенсии из федерального и регионального бюджетов: Кому положена надбавка, ответил Минтруд

Размер пенсий для россиян - больная тема. Граждане хотят получать суммы, которых бы хватило на то, чтобы нормально жить и не ждать, когда от государства придет очередная единовременная выплата.
Российские пенсионеры смогут получить дополнительные деньги к пенсии. О том, что россиянам будут выплачены допсредства, напоминает заместитель главы Министерства труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
Выплата положена тем гражданам, чья страховая пенсия по старости оказалась ниже прожиточного минимума и государство данную разницу покроет дополнительной выплатой. Установленный в регионе прожиточный минимум не доложен быть больше страховой пенсии граждан, в зависимости от размера ПМ будет рассчитываться и доплата, сообщает PRIMPRESS.
- В том случае, если пенсия небольшая и с учетом всех социальных доплат она не достигает прожиточного минимума пенсионера, то пенсионеру устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии. На 1 января 2021 года такие федеральные или региональные доплаты получали 6,2 млн пенсионеров, – рассказала замминистра.
После того, как будут произведены расчеты для российских пенсионеров, будет добавлено из государственных средств та сумма, которой не хватит, чтобы дотянуть до прожиточного минимума - средний размер социальной доплаты из федерального бюджета составит 2 184 рубля в месяц, при этом региональная доплата может производиться размере 5 091 рубль.
Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск", в начале сентября каждый российский пенсионер смог получить от государства по 10 тысяч рублей вне зависимости тот того, работает он или нет. Выплата была сделана незадолго до выборов в Госдуму.
Кроме того, дополнительные выплаты пенсионерам ожидаются ко Дню пожилого человека, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".