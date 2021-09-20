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Социолог Роман Быков назвал главную причину страха россиян перед мигрантами: Стоит ли бояться изнасилования и убийства в лесу?

6:48:299/20/2021,Валерия НипомнящаяФото: flickr.com
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Эксперт считает, что стереотипы, ксенофобия и негативная оценка действий мигрантов в СМИ только усугубляет ситуацию.

12 сентября в посёлке Бужаниново Московской области мигранты изнасиловали и убили пенсионерку

Россияне боятся мигрантов, так как воспринимают чужих людей как что-то неприятное и опасное. Об этом в беседе с журналистом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал социолог, кандидат философских наук Роман Быков. Он считает, что стереотипы, ксенофобия и негативная оценка действий мигрантов в СМИ только усугубляет ситуацию.

- Отношение ко всему чужому таково - при том, что люди уже живут в 21 веке, у них срабатывает ксенофобия, какие-то негативные эмоции, установки, когда мы сталкиваемся с чем-то новым. Если у нас есть высшее образование, критическое мышление, способность мыслить полиаспектно, тогда мы способны видеть, что проблема не в культуре, а в конкретном человеке. Тогда мы не считаем какой-то этнос, религию или традиции чем-то инородным, опасным и чужим. Но тем не менее, механизм работает. Есть мы, а есть они, чужие. Такова природа человека.

Приведу пример 20-летней давности, когда шел активный процесс урбанизации. Когда-то людей из сельской местности воспринимали как тех, кто не вписывается в канон городского жителя. То же самое можно сказать про ЛГБТ, про небольшие этнические религиозные группы. Какое отношение у современного человека, например, к баптистам или мормонам, тем же запрещенным в России свидетелям Иеговы? Мы не знаем, кто они, не знаем, в чем их вред, но мы, скорее всего, будем осторожно к ним относиться, - поделился эксперт в беседе 20 сентября.

По его словам, в нашей стране немалое количество мигрантов, и оно растет. Сейчас у них достаточно простые механизмы получения возможности на пребывание в России.

- У населения создается ощущение, что их поток вообще неограничен, а на самом деле люди приезжают на небольшой промежуток времени на заработки, кто-то остается. Есть разные стереотипы, что мигранты не вписываются в российский социум. На самом деле это не так. Ведь Советский Союз оставил нам дружбу народов. Мы привыкли жить дружно с людьми из центральной Азии, например, Азербайджана, Армении, - говорит Роман Быков.

Социолог отметил, что население считает мигрантов преступниками. Однако, по статистике, в стране одинаковое распределение по уровню преступности что у русских, что у узбеков или таджиков, добавил он.

- Но из-за каких-то громких дел возникает стереотип, что они понаехали, творят беспредел, ведут себя нагло. Да, отдельные представители тех или иных этносов могут себя так вести, но и русские тот же самое делают, мы просто этого не замечаем, - делится социолог.

По его мнению, мигранты нужны, так как они занимают те места, куда не хотят идти работать русские. Он считает, что они становятся более квалифицированными, работают не только на стройках. Миграцию в стране регулирует государство, и сейчас у нас она находится на уровне золотой середины.

- Кто-то придумал лозунг «Россия для русских». Где в нашей стране только русские, когда уже столетиями у нас существует огромное количество этнических групп? Их около ста девяносто. Татарстан для русских или Бурятия, Кавказ? В разные националистических объединениях это порождает закрытую позицию. Этносы начинают усиливать свою собственную идентичность, объединяться. Например, когда мусульмане видят, что есть негативные высказывания в их адрес, потом по разным мечетям условно проходят представители более радикального ислама и проносится шепоток более агрессивный. Потому что страх и угроза толкает людей на радикальные экстремистские действия. Есть принцип, что зло порождает зло. Как только где-то проявляется ксенофобия, она идет обратно в ответ, - отмечает эксперт.

Он считает, что СМИ, журналисты подхватывают эту идею и преподносят её с неправильной стороны. После этого поднимаются националистические движения, всё это порождает ксенофобию, агрессию.

- Мы говорим, что во всех бедах в нашей стране виноваты мигранты, в результате появляется эта волна. Да, подобные ситуации надо освещать, но это нужно преподносить очень грамотно и умно. Чтобы это не порождало неуважение к кому-либо, не плодило терроризм, экстремизм, радикализм. Нужно распространять знания, обучать мигрантов не только русскому языку, но и основам культуры, взаимодействия, коммуникации. Нужно учиться жить вместе и принимать друг друга, - заключил Роман Быков.

Напомним, ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 12 сентября в лесополосе возле посёлка Бужаниново Московской области изнасиловали и убили пенсионерку. По подозрению в нападении задержали двух мигрантов из Таджикистана. Вечером 13 сентября сотни жителей Бужаниново вышли к общежитию завода «Экоокна», где жили гастарбайтеры, желая устроить самосуд и привлечь их к уголовной ответственности. Селяне требовали закрыть общежитие, потому что мигранты ходили по селу пьяными толпами, вели себя нагло и агрессивно. Люди стали переживать за женщин и детей: иностранцы домогались, угрожали, приставали, в том числе к несовершеннолетним.

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От редакции

Как вы относитесь к мигрантам?

Аноним, 20 сентября 2021 6:59:35
НВР:
А зачем нам учиться с ними жить? Они в своих республиках потихоньку выжили всех русских, а теперь сюда потянулись. Пусть теперь у себя хорошую жизнь создают...
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