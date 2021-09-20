Число жертв увеличилось до восьми в университете Перми. Подробности трагедии

20 сентября председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению СК России расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми (ч.2 ст.105 УК РФ - убийство).
На данный момент известно, что 18-летний студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате 8 человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются.
Личность подозреваемого установлена. Им оказался Тимур Бекмансуров. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, а после скончался в скорой. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Также на место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России для оказания практической помощи в расследовании.
Напомним, как сообщал "Курьер.Среда.Бердск" неизвестный открыл стрельбу в пермском университете, есть погибшие и пострадавшие. Между тем, очевидцы публикуют видео с места происшествия. Видно, что студенты прыгают из окон.