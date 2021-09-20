В Перми 18-летний стрелок выжил после ликвидации: Тимура Бекмансурова оперируют

По последним данным, Бекмансуров еще жив, он находится в тяжелом состоянии. Сейчас он в больнице с ранением грудной клетки, ранением ног, поражением кишечника и печени. Сейчас Тимура оперируют.
Изначально, по информации университета, он скончался после ранения во время задержания. Информацию о смерти Бекмансурова подтвердил и губернатор Пермского края. Однако, молодому человеку удалось выжить.
Напомним, как сообщал "Курьер.Среда.Бердск", опубликован список пострадавших после массового расстрела в Пермском государственном университете. Сегодня в регионе отменили занятия во всех вузах, школах, техникумах и колледжах. Как отмечают СМИ, Тимур Бекумансуров был вооружён турецким гладкоствольным ружьём Huglu Atrox T pump synthetic 12x76 510мм.