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В Перми 18-летний стрелок выжил после ликвидации: Тимура Бекмансурова оперируют

9:57:169/20/2021Фото: MASH
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Молодой человек находится в больнице в тяжелом состоянии.

Тимур на школьном выпускном

По последним данным, Бекмансуров еще жив, он находится в тяжелом состоянии. Сейчас он в больнице с ранением грудной клетки, ранением ног, поражением кишечника и печени. Сейчас Тимура оперируют.

Изначально, по информации университета, он скончался после ранения во время задержания. Информацию о смерти Бекмансурова подтвердил и губернатор Пермского края. Однако, молодому человеку удалось выжить.

Будущий стрелок на уроках ОБЖ

Напомним, как сообщал "Курьер.Среда.Бердск", опубликован список пострадавших после массового расстрела в Пермском государственном университете. Сегодня в регионе отменили занятия во всех вузах, школах, техникумах и колледжах. Как отмечают СМИ, Тимур Бекумансуров был вооружён турецким гладкоствольным ружьём Huglu Atrox T pump synthetic 12x76 510мм.

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