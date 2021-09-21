В Перми провели обыск квартиры стрелка: Рядом с кроватью нашли оружейный сейф

20 сентября, после задержания 18-летнего стрелка, правоохранительные органы провели обыск в квартире устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете Тимура Бекмансурова. Кадры с процесса обыска выложил Телеграм-канал «Life shot».
На стоп-кадрах видна обычная комната, в которой проживал преступник. На кровати разложены коробки из-под патронов, подствольный упор и чехол. Рядом с кроватью стоит оружейный сейф, в котором находится комплект для чистки стволов. Здесь же рабочий стол, монитор и компьютер, которым пользовался Бекмансуров.
Напомним, «Курьер.Среда.Бердск» рассказывал, что 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров вошел на территорию одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл огонь по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. Опубликованы списки пострадавших и погибших.