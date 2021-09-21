Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Подозреваемого в убийстве подростка в парке "У моря Обского" этапировали из Калининграда в Новосибирск

11:04:119/21/2021
0

Он признал вину по предъявленному обвинению в убийстве несовершеннолетнего. Суд арестовал 21-летнего подозреваемого.

Кемпинг Парка культуры и отдыха У моря, расположенный в Советском районе города Новосибирска, где было обнаружено тело 16-летнего подростка

В Калининграде задержан 21-летний подозреваемый в убийстве летом 2018 года 16-летнего подростка. Трагедия произошла в кемпинге в парке на берегу Обского моря в Новосибирске, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Утром 28 июня 2018 года в кемпинге на пляже "У моря Обского" в Советском районе Новосибирска было обнаружено тело 16-летнего подростка с колото-резаными ранениями шеи, от которых он скончался. Преступник скрылся. Через три года удалось установить местонахождение подозреваемого по делу.

Полицейские и следователи по минутам восстановили день, в который произошло убийство. Рассматривали различные версии, проверили сотни человек. Полдицейские установили, что к преступлению может быть причастен мужчина, в настоящее время проживающий в Калининградской области. Полицейские отправились в командировку в Калининград.

18 сентября полицейские задержали 21-летнего подозреваемого в Калининграде и этапировали в Новосибирск. Он признал вину по предъявленному обвинению в убийстве несовершеннолетнего.

"Следствием установлено, что 28 июня… между ранее незнакомыми обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого фигурант по делу нанес колющим предметом удары в область шеи несовершеннолетнего, от которых последний скончался на месте происшествия. Сегодня по ходатайству следователя судом фигуранту по делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СКР.

Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Запах болеющего раком человека ни с чем не спутать
news-z.info
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
Морозов после пластики: фанаты напуганы
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Признаки хорошего любовника: их всего 4
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
10 лживых фраз, используемых мужчинами для соблазнения женщин
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Стала известна причина внезапного визита Асада в Москву
Стандарты мужской и женской красоты в разных странах, 40 фото
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
Преображение им к лицу: знаменитости до и после похудения
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Новую опасность российских лесов рассказали грибникам эксперты
news-z.info

Последние новости

В Новосибирской области от коронавируса умерла 35-летняя пациентка
10:27:50 9/21/2021
В Новосибирской области от коронавируса умерла 35-летняя пациентка
В Дагестане сгорела гостиница: Два человека погибли в огне и шесть пострадали
10:17:07 9/21/2021
В Дагестане сгорела гостиница: Два человека погибли в огне и шесть пострадали
БердскВ Бердске во время выборов-2021 к секретарю УИК приехала скорая помощь. Подробности инцидента
10:11:31 9/21/2021
В Бердске во время выборов-2021 к секретарю УИК приехала скорая помощь. Подробности инцидента
Почему Тимур Бекмансуров взял оружие в руки и расстрелял более 30 человек в вузе Перми: Психолог объяснил шокирующие причины нападения
10:09:50 9/21/2021
Почему Тимур Бекмансуров взял оружие в руки и расстрелял более 30 человек в вузе Перми: Психолог объяснил шокирующие причины нападения
В России за сутки на 21 сентября умерли 812 человек от коронавируса. Такого не было с 26 августа
10:09:30 9/21/2021
В России за сутки на 21 сентября умерли 812 человек от коронавируса. Такого не было с 26 августа
Гражданская жена дублирующего режиссера фильма "Вызов", который снимут на МКС, заявила в полицию об избиении
10:02:56 9/21/2021
Гражданская жена дублирующего режиссера фильма "Вызов", который снимут на МКС, заявила в полицию об избиении
В Красноярске две ученицы вышли из школы и исчезли. Подробности ЧП
9:38:29 9/21/2021
В Красноярске две ученицы вышли из школы и исчезли. Подробности ЧП
«Без мам, бабушек и друзей»: Многодетный отец из Батайска рассказал, как бывшая жена отобрала дом у пяти детей ради цыган
9:36:32 9/21/2021
«Без мам, бабушек и друзей»: Многодетный отец из Батайска рассказал, как бывшая жена отобрала дом у пяти детей ради цыган
В Кемерове оглашают приговор по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" спустя 3 года после трагедии
9:30:58 9/21/2021
В Кемерове оглашают приговор по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" спустя 3 года после трагедии
БердскВ Бердске выборы-2021 прошли законно и тяжело, заявила председатель ТИК Наталья Фокина на видео
9:24:15 9/21/2021
В Бердске выборы-2021 прошли законно и тяжело, заявила председатель ТИК Наталья Фокина на видео