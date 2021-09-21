Подозреваемого в убийстве подростка в парке "У моря Обского" этапировали из Калининграда в Новосибирск

В Калининграде задержан 21-летний подозреваемый в убийстве летом 2018 года 16-летнего подростка. Трагедия произошла в кемпинге в парке на берегу Обского моря в Новосибирске, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Утром 28 июня 2018 года в кемпинге на пляже "У моря Обского" в Советском районе Новосибирска было обнаружено тело 16-летнего подростка с колото-резаными ранениями шеи, от которых он скончался. Преступник скрылся. Через три года удалось установить местонахождение подозреваемого по делу.
Полицейские и следователи по минутам восстановили день, в который произошло убийство. Рассматривали различные версии, проверили сотни человек. Полдицейские установили, что к преступлению может быть причастен мужчина, в настоящее время проживающий в Калининградской области. Полицейские отправились в командировку в Калининград.
18 сентября полицейские задержали 21-летнего подозреваемого в Калининграде и этапировали в Новосибирск. Он признал вину по предъявленному обвинению в убийстве несовершеннолетнего.
"Следствием установлено, что 28 июня… между ранее незнакомыми обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого фигурант по делу нанес колющим предметом удары в область шеи несовершеннолетнего, от которых последний скончался на месте происшествия. Сегодня по ходатайству следователя судом фигуранту по делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СКР.
Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.