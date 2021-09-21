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Даты школьных каникул для учеников Новосибирской области в учебном году 2021-2022 назвали власти

1:40:409/21/2021Фото: Минпросвещения
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В общей сложности в этом учебном году у школьников будет 30 каникулярных дней. Но каждая школа может сама устанавливать каникулярное время.

Школьные каникулы в Новосибирской области начнутся раньше
Названа дата осенних школьных каникул в 2021 году

Первые школьные каникулы в Новосибирской области пройдут с 1 по 8 ноября 2021 года. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска. Перерыв в учебе организован в привычной и традиционное с советского времени даты - в дни годовщины революции 1917 года.

Стали известны сроки школьных каникул в течение всего нового учебного года.

Время зимних каникул также осталось прежним - начнутся 29 декабря и продлятся до 9 января 2022 года.

Весной школьникам отменят занятия с 21 по 27 марта. Существуют дополнительные каникулы для первоклассников - с 14 до 20 февраля 2022 года.

Обнародованный график носит рекомендательный характер, уточнили в департаменте. Каждая школа может сама устанавливать дату начала и окончания каникул.

В общей сложности в этом учебном году у школьников будет 30 каникулярных дней.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", губернатор Новосибирской области Андрей Травников не исключил, что учеников могут перевести на дистант в зависимости от ситуации с коронавирусом во время четвертой волны пандемии.

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