В Бердске в канун дня осеннего равноденствия выпал первый снег. Смотрите фото и видео

Первый снег сегодня, 22 сентября выпал в Бердске. Местные автомобилисты сняли на видео белые крупинки. Как приметили бердчане, на улице заметно стало холоднее. По ощущениям, зима постепенно подкрадывается.
Как заявили "Курьер. Среда. Бердск" сотрудники Западно-Сибирского Гидрометцентра , нечто выпавшее представляет собой лишь промежуточные осадки.
Напомним, как сообщали синоптики, 22 сентября в Бердске отметится первой нулевой температурой днем и осадками практически без перерыва. Так, с утра температура воздуха составляла до 0, +3 градусов, а к обеду не поднялась выше +4. При этом ветер слабый, юго-западный 1,4 м/c. При относительной влажности воздуха 88%.
По народному календарю, 22 сентября отмечается день осеннего равноденствия. В этом году оно пройдет 23 сентября. В этот период день и ночь одной продолжительности. После данной даты темнеет быстрее, а светает позже. Раньше для славян это олицетворяло не только природное явление, но и сакральный праздник второго урожая. В это время проводились ярмарки и застолья. Люди благодарили Всевышних за изобилие.