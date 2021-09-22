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В Бердске в канун дня осеннего равноденствия выпал первый снег. Смотрите фото и видео

6:24:049/22/2021,Алина БуроваФото: Марины Волковой
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Как говорят бердчане, на улицах заметно стало холоднее. Многие то и дело задаются вопросом - когда ждать зимы?

Автомобилистам в снег приходится несладко

Первый снег сегодня, 22 сентября выпал в Бердске. Местные автомобилисты сняли на видео белые крупинки. Как приметили бердчане, на улице заметно стало холоднее. По ощущениям, зима постепенно подкрадывается.

Как заявили "Курьер. Среда. Бердск" сотрудники Западно-Сибирского Гидрометцентра , нечто выпавшее представляет собой лишь промежуточные осадки.

Напомним, как сообщали синоптики, 22 сентября в Бердске отметится первой нулевой температурой днем и осадками практически без перерыва. Так, с утра температура воздуха составляла  до 0, +3 градусов, а к обеду не поднялась выше +4. При этом ветер слабый, юго-западный 1,4 м/c. При относительной влажности воздуха 88%.

По народному календарю, 22 сентября отмечается день осеннего равноденствия. В этом году оно пройдет 23 сентября. В этот период день и ночь одной продолжительности. После данной даты темнеет быстрее, а светает позже. Раньше для славян это олицетворяло не только природное явление, но и сакральный праздник второго урожая. В это время проводились ярмарки и застолья. Люди благодарили Всевышних за изобилие.

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