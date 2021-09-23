Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Мне жалко стариков": В Бердске врачи отправляют из ЦГБ в платные клиники, заявили пациенты. Смотрите фото и видеорепортаж

6:59:059/23/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
0

По словам бердчан, врачи за день стараются принять по 100 человек. Некоторые медики даже продлевают время приема и не спешат идти домой. Сказали и о дефиците кадров. Как говорят люди, мол, понабрали врачей-узбеков, а на каком языке с ними разговаривать и общаться?

Жители города в поликлинике №1 Бердска

Местная жительница рассказала о состоянии медицины в Бердске и выразила сочувствие медикам. По словам женщины, в период пандемии социальная дистанция в поликлинике на ул. Островского, 53 не соблюдается, пожилые люди ждут приема врача по несколько часов, нормально получить лекарства невозможно.

В связи с тем, что в последнее время о медицине в Бердске говорят, что называется "сплошь и рядом", корреспондент "Курьер. Среда. Бердск" побывал в БЦГБ и выяснил, а действительно ли все так плохо?

"Бедные врачи"

По сообщениям Ирины Ш. выяснилось, что в поликлинике №1 существует проблема с ремонтом. Женщина даже предоставила в редакцию фото, чтобы подкрепить свои слова.

Ирина предоставила фотографию потолка в БЦГБ

Как говорит Ирина, ей жалко врачей, так как они "пашут на износ", но в тоже время несладко приходится и людям.

- Там полный бардак, начиная работой регистратуры и заканчивая вот таким "шикарным" ремонтом. В очереди по 55 человек стоят. Работает одно окно. Нет никакой дистанции. О работе врачей вообще бы помолчать. Неудивительно , что они все бегут по частным клиникам. Врач в возрасте сидит одна, без медсестры и не имеет под руками элементарного компьютера, чтобы хотя бы работать было проще. Все рецепты, справки, выписки она пишет вручную. Мне жалко стариков. С детьми в очереди тоже сидят - это просто ад! Бедные врачи! Доктору у которого я была, нужно памятник поставить. Она до последнего сидела и принимала, думаю, человек сто. Врач сказала: "Не уйду, пока всех не приму". Вчера я сидела в очереди с 15:30 до 18:00 и после меня еще где-то 60 человек оставалось,- написала Ирина журналистам вчера, 22 сентября.

Обстановка в больнице

Зайдя в поликлинику, сегодня, 23 сентября, подтвердилось, что в регистратуре работает лишь одно окно. Социальную дистанцию люди не соблюдают, а желают поскорее попасть на прием.

Очередь в регистратуре поликлиники №1 Бердска

Отсутствуют на входе и чистые бахилы, из-за чего половина людей больнице находится в грязной обуви.

Контейнеры для бахил в ЦГБ Бердска

В расписании указана работа врачей.

Расписание врачей

Дверь с общего коридора в красную зону была открыта. На объявлении указано, что вход осуществляется строго со стороны ул. Ушакова, однако неизвестно соблюдают ли это предписание сами пациенты.

Вход в красную зону

Стулья в коридоре поликлиники промаркированы. Садиться необходимо "через одного", ведь пандемия.

Стулья в коридоре

Если правило о нахождении друг от друга на расстоянии, люди еще хоть как-то в коридорах соблюдают, то около процедурного кабинета об этом напрочь забыли. Люди толпятся и ожидают своей очереди часами. Правда, все в масках.

Люди ждут своей очереди около процедурного кабинета

А что говорят люди?

В очереди журналист "Курьер. Среда. Бердск" разговорился с бердчанкой Натальей. Она рассказала, что раньше около процедурного кабинета была живая очередь, а сейчас, так как ковид, вызывают по времени. Сегодня у Натальи сдача крови назначена на 9 часов утра, но она решила явиться пораньше.

- Обслуживание в целом неплохо, но просто трудно записаться на прием. Я, например, не могу взять талон на УЗИ брюшной полости. Давно их нет и не дают. Почему так - не знаю,- отметила при беседе Наталья Головина.

К разговору подключился и житель города Сергей. Как сказал мужчина на видео, в Бердске медицина вообще отсутствует.

- Сейчас просто футболят. Если дали какие-то анализы, то говорят, чтобы шли в платную поликлинику, а почему нельзя бесплатно? У нас в России медицина официальная платная? - бесплатная. Почему даются тогда вот эти страховые полисы, по которым государство платит за нас? - сказал Сергей.

Бердчанин Сергей выразил свое мнение

По мнению мужчины, единственное место, где есть "хоть какая-то" медицина - больница Новосибирска.

Говорили в очереди и о проблеме предоставления лекарств. Любовь Трофимовне на протяжении долгого времени не всегда удается получить лекарства для больных сахарным диабетом в том количестве, которое ей необходимо.

- Записывают на одно число, когда приходишь, то говорят: "А лекарства послезавтра привезут". По новой звонишь, держишь трубку минут по десять, а то и больше, узнаешь. Когда приходишь, то говорят, что все лекарства уже раздали. Если есть, то дадут, нет - по новой приходишь. Вот так и не знаешь достанется ли тебе что-то в очередной раз или нет, - изрекла Любовь Трофимовна.

Елена, ожидающая приема, рассказала о случае произошедшим с ней в апреле 2020 года. Ее дочери необходимо было поставить прививку от клеща. Жительница в СМИ прочитала официальное заявление, что прививочный кабинет в БЦГБ из-за пандемии не работает. Недолго думая, женщина повела девочку в платную поликлинику и заплатила за прививку 1500 рублей, но как оказалось, зря. Одна из ее знакомых сходила в поликлинику и убедилась, что кабинет все-таки функционирует.

Елена поделилась своими эмоциями

Кроме того, по словам Елены возникают сложности и при записи к эндокринологу. Пациентам говорят звонить в четверг строго в 7:30 утра. Женщина ради этого заводит будильник.

Пенсионерка Галина подняла проблему дефицита врачей. Она смело заявила, что нормальных медиков в учреждении здравоохранения не осталось.

- То одного врача нет, то второго нет. Даже онколог последний увольняется. Я болею 25 лет. Раньше спокойно выпишут, позвонят и скажут, когда придти и забрать. Сейчас этого не добьешься,- высказалась женщина.

Галина подчеркнула, что столкнулась и с врачами, прибывшими в ЦГБ из Узбекистана. Исходя из слов горожанки, становится понятно, что при таком общении врача и пациента существуют сложности преодоления языкового барьера. Люди не понимают и общаются через медсестру. Один из присутствующих мужчин заявил, что такой подход, мягко говоря, никуда не годится.

С проблемами разберутся?

Напомним, что ранее пациенты высказывали свое возмущение об обшарпанных стенах в хирургическом отделении поликлиники №2 Бердска на ул. Боровой. Тогда пресс-служба ЦГБ заявляла, что ремонт палат будет произведен. Разберется ли в этот раз руководство с проблемами бердчан в поликлинике №1 - покажет время.

"Курьер. Среда. Бердск" продолжает следить за развитием событий в стране и в городе.

Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Смешные провинциалки, которые хотят стать леди
vsenovosti.net
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Самые крутые дачные решения, 50 фото
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Загитова впервые высказалась о скандале с сестрами Авериными
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
10 великих политиков, которые изменили ход мировой истории: фото
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Пляжные снимки из Советского Союза: вот это девчонки отрывались
Девушки в стиле Pin Up, 25 ярких фото
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
30 самых страшных существ на планете
медицинаврачижалобапациентыочередиприемкоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вам медицина в Бердске? Везде ли она такая?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

30 исторических фото из серии «любовь сильнее войны»
Отважные наездницы: фото грациозных девушек и их «подружек»
Девчонки, которые словно родились в седле
Татуировки, благодаря которым удалось перекрыть шрамы
vsenovosti.net

Последние новости

В Москве заговорили о жестких ограничения из-за коронавируса. Когда все сядут по домам, рассказываем
6:55:11 9/23/2021
В Москве заговорили о жестких ограничения из-за коронавируса. Когда все сядут по домам, рассказываем
Однокурсники 9-летней студентки МГУ рассказали, что Алиса Теплякова с трудом проходит учебу на психфаке
6:38:35 9/23/2021
Однокурсники 9-летней студентки МГУ рассказали, что Алиса Теплякова с трудом проходит учебу на психфаке
В небе Новосибирска на фото попал «Глаз Саурона»
6:04:39 9/23/2021
В небе Новосибирска на фото попал «Глаз Саурона»
Почему женщинам запрещается работать 30 сентября в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?
6:00:00 9/23/2021
Почему женщинам запрещается работать 30 сентября в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?
Пермский стрелок был фанатом Моргенштерна, заявила Мизулина-младшая
5:47:08 9/23/2021
Пермский стрелок был фанатом Моргенштерна, заявила Мизулина-младшая
Бердск"Да, тут более чем грустно": Пациентка ковидного госпиталя Бердска написала откровенное письмо главврачу ЦГБ Дробинской и мэру Шестернину
5:39:17 9/23/2021
"Да, тут более чем грустно": Пациентка ковидного госпиталя Бердска написала откровенное письмо главврачу ЦГБ Дробинской и мэру Шестернину
В России наркоманов отправят в тюрьму на один год
5:23:57 9/23/2021
В России наркоманов отправят в тюрьму на один год
Икона Воздвижения Креста Господня: В чем ее особая сила и почему она должна быть в каждом доме?
5:00:54 9/23/2021
Икона Воздвижения Креста Господня: В чем ее особая сила и почему она должна быть в каждом доме?
В России запретят тратить детские пособия от Путина на определенные товары
4:53:24 9/23/2021
В России запретят тратить детские пособия от Путина на определенные товары
В Новосибирске подростки из детского дома сломали прохожей нос. Новые подробности зверства
4:43:19 9/23/2021
В Новосибирске подростки из детского дома сломали прохожей нос. Новые подробности зверства