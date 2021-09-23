"Мне жалко стариков": В Бердске врачи отправляют из ЦГБ в платные клиники, заявили пациенты. Смотрите фото и видеорепортаж

Местная жительница рассказала о состоянии медицины в Бердске и выразила сочувствие медикам. По словам женщины, в период пандемии социальная дистанция в поликлинике на ул. Островского, 53 не соблюдается, пожилые люди ждут приема врача по несколько часов, нормально получить лекарства невозможно.
В связи с тем, что в последнее время о медицине в Бердске говорят, что называется "сплошь и рядом", корреспондент "Курьер. Среда. Бердск" побывал в БЦГБ и выяснил, а действительно ли все так плохо?
"Бедные врачи"
По сообщениям Ирины Ш. выяснилось, что в поликлинике №1 существует проблема с ремонтом. Женщина даже предоставила в редакцию фото, чтобы подкрепить свои слова.
Как говорит Ирина, ей жалко врачей, так как они "пашут на износ", но в тоже время несладко приходится и людям.
- Там полный бардак, начиная работой регистратуры и заканчивая вот таким "шикарным" ремонтом. В очереди по 55 человек стоят. Работает одно окно. Нет никакой дистанции. О работе врачей вообще бы помолчать. Неудивительно , что они все бегут по частным клиникам. Врач в возрасте сидит одна, без медсестры и не имеет под руками элементарного компьютера, чтобы хотя бы работать было проще. Все рецепты, справки, выписки она пишет вручную. Мне жалко стариков. С детьми в очереди тоже сидят - это просто ад! Бедные врачи! Доктору у которого я была, нужно памятник поставить. Она до последнего сидела и принимала, думаю, человек сто. Врач сказала: "Не уйду, пока всех не приму". Вчера я сидела в очереди с 15:30 до 18:00 и после меня еще где-то 60 человек оставалось,- написала Ирина журналистам вчера, 22 сентября.
Обстановка в больнице
Зайдя в поликлинику, сегодня, 23 сентября, подтвердилось, что в регистратуре работает лишь одно окно. Социальную дистанцию люди не соблюдают, а желают поскорее попасть на прием.
Отсутствуют на входе и чистые бахилы, из-за чего половина людей больнице находится в грязной обуви.
В расписании указана работа врачей.
Дверь с общего коридора в красную зону была открыта. На объявлении указано, что вход осуществляется строго со стороны ул. Ушакова, однако неизвестно соблюдают ли это предписание сами пациенты.
Стулья в коридоре поликлиники промаркированы. Садиться необходимо "через одного", ведь пандемия.
Если правило о нахождении друг от друга на расстоянии, люди еще хоть как-то в коридорах соблюдают, то около процедурного кабинета об этом напрочь забыли. Люди толпятся и ожидают своей очереди часами. Правда, все в масках.
А что говорят люди?
В очереди журналист "Курьер. Среда. Бердск" разговорился с бердчанкой Натальей. Она рассказала, что раньше около процедурного кабинета была живая очередь, а сейчас, так как ковид, вызывают по времени. Сегодня у Натальи сдача крови назначена на 9 часов утра, но она решила явиться пораньше.
- Обслуживание в целом неплохо, но просто трудно записаться на прием. Я, например, не могу взять талон на УЗИ брюшной полости. Давно их нет и не дают. Почему так - не знаю,- отметила при беседе Наталья Головина.
К разговору подключился и житель города Сергей. Как сказал мужчина на видео, в Бердске медицина вообще отсутствует.
- Сейчас просто футболят. Если дали какие-то анализы, то говорят, чтобы шли в платную поликлинику, а почему нельзя бесплатно? У нас в России медицина официальная платная? - бесплатная. Почему даются тогда вот эти страховые полисы, по которым государство платит за нас? - сказал Сергей.
По мнению мужчины, единственное место, где есть "хоть какая-то" медицина - больница Новосибирска.
Говорили в очереди и о проблеме предоставления лекарств. Любовь Трофимовне на протяжении долгого времени не всегда удается получить лекарства для больных сахарным диабетом в том количестве, которое ей необходимо.
- Записывают на одно число, когда приходишь, то говорят: "А лекарства послезавтра привезут". По новой звонишь, держишь трубку минут по десять, а то и больше, узнаешь. Когда приходишь, то говорят, что все лекарства уже раздали. Если есть, то дадут, нет - по новой приходишь. Вот так и не знаешь достанется ли тебе что-то в очередной раз или нет, - изрекла Любовь Трофимовна.
Елена, ожидающая приема, рассказала о случае произошедшим с ней в апреле 2020 года. Ее дочери необходимо было поставить прививку от клеща. Жительница в СМИ прочитала официальное заявление, что прививочный кабинет в БЦГБ из-за пандемии не работает. Недолго думая, женщина повела девочку в платную поликлинику и заплатила за прививку 1500 рублей, но как оказалось, зря. Одна из ее знакомых сходила в поликлинику и убедилась, что кабинет все-таки функционирует.
Кроме того, по словам Елены возникают сложности и при записи к эндокринологу. Пациентам говорят звонить в четверг строго в 7:30 утра. Женщина ради этого заводит будильник.
Пенсионерка Галина подняла проблему дефицита врачей. Она смело заявила, что нормальных медиков в учреждении здравоохранения не осталось.
- То одного врача нет, то второго нет. Даже онколог последний увольняется. Я болею 25 лет. Раньше спокойно выпишут, позвонят и скажут, когда придти и забрать. Сейчас этого не добьешься,- высказалась женщина.
Галина подчеркнула, что столкнулась и с врачами, прибывшими в ЦГБ из Узбекистана. Исходя из слов горожанки, становится понятно, что при таком общении врача и пациента существуют сложности преодоления языкового барьера. Люди не понимают и общаются через медсестру. Один из присутствующих мужчин заявил, что такой подход, мягко говоря, никуда не годится.
С проблемами разберутся?
Напомним, что ранее пациенты высказывали свое возмущение об обшарпанных стенах в хирургическом отделении поликлиники №2 Бердска на ул. Боровой. Тогда пресс-служба ЦГБ заявляла, что ремонт палат будет произведен. Разберется ли в этот раз руководство с проблемами бердчан в поликлинике №1 - покажет время.
"Курьер. Среда. Бердск" продолжает следить за развитием событий в стране и в городе.