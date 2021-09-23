Пермский стрелок был фанатом Моргенштерна, заявила Мизулина-младшая

Екатерина Мизулина – член Общественной палаты – заявила, что стрельба в ПГУ связана с Моргенштерном. По ее данным, парень был фанатом Моргенштерна. Также она опубликовала пост в социальных сетях, где высказалась:
-Если мы на государственном уровне не прекратим пропаганду деструктива, во всех медиа – пропаганду наркотиков, насилия, проституции, через различных так называемых лидеров общественного мнения – всяких Моргенштернов и им подобных уродов, то такие ситуации будут повторяться в будущем, - отмечает Мизулина.
Отметим, что Общественная палата принимает музыканта за участника компании по распространению в социальных сетях информацию из категории «шок-контента» и о насилии. Мнение политиков заключается в том, что подобные артисты формируют неверное представление и картине мира у подростков.
Однако ответ музыканта не заставил долго ждать. Моргенштерн опубликовал в своем инстаграм-аккаунте сторис, где утверждает - может, каждый стрелок – фанат Моргенштерна, но не каждый фанат Моргенштерна – стрелок.
Напомним, как сообщал "Курьер.Среда.Бердск", 20 сентября молодой человек проник на территорию Пермского госуниверситета и открыл огонь по учащимся и преподавателям вуза. По уточненным данным, погибли 6 человек, еще более 43 пострадали. Стрелком оказался студент вуза 2003 года рождения. При задержании его ранили, затем ему ампутировали ногу. Позже в сети появилось письмо, в котором молодой человек сообщал, что давно планировал нападение.