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В Бердске экс-спикер горсовета Владимир Голубев рассказал о новых депутатах и дате их первой встречи

5:13:359/24/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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В ходе выборов были избраны 27 представителей народа. Среди них есть, как "новенькие", так и "старенькие". Удостоверения депутаты получат 30 сентября.

Владимир Голубев был избран председателем Совета депутатов города Бердска в сентябре 2020 года

Вновь избранный депутат и экс-спикер горсовета Бердска Владимир Голубев рассказал "Курьер. Среда. Бердск", когда избранные депутаты получат удостоверения и смогут приступить к своим обязанностям.

Напомним, что 19 сентября 2021 года на территории Бердска состоялись выборы депутатов горсовета пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 1 - № 27. На каждом округе была нешуточная борьба. Любимчиками выборной гонки стали 27 кандидатов. В голосовании приняли участие 32 338 избирателей. Явка проголосовавших составила почти 39%.

Как сообщил Владимир Голубев сегодня, 24 сентября, новые депутаты получат временные удостоверения 30 сентября. О том, когда народные избранники смогут приступить к своим обязанностям, председатель горсовета выразился следующим образом:

- С момента избрания они уже являются депутатами и могут приступать к исполнению своих обязанностей, - прокомментировал Владимир Алексеевич.

Как сказал Владимир Голубев, оценку новому составу он выносить не вправе, ведь это выбор избирателей. Но в целом, спикер ответил, что состав хороший.

Кроме того, председатель совета депутатов сказал, что о целях горсовета на ближайший год говорить пока рано. Ближайшая сессия депутатов назначена на 14 октября.

Напомним, что избранными депутатами признаны:

Овсепян Мкртыч Овсепович

Минин Иван Сергеевич

Князев Дмитрий Сергеевич

Ковальский Андрей Геннадьевич

Онищенко Сергей Александрович

Невеличко Елена Владимировна

Перфилова Евгения Юрьевна

Пилько Андрей Геннадьевич

Титов Дмитрий Сергеевич

Данилов Павел Борисович

Уварова Светлана Геннадьевна

Бауэр Николай Николаевич

Яцков Олег Михайлович

Брагин Аркадий Владимирович

Арутюнов Борис Павлович

Захаров Владимир Юрьевич

Мукасеев Александр Андреевич

Бухаров Андрей Александрович

Шаталов Алексей Геннадьевич

Постников Владимир Александрович

Белова Елена Викторовна

Осин Алексей Викторович

Чуркина Людмила Ивановна

Болтрукевич Константин Владимирович

Лапицкий Семен Юрьевич

Голубев Владимир Александрович

Гук Константин Андреевич

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