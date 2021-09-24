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В Бердске закрыли единственный общественный туалет, построенный за 1,7 млн рублей. В чем причина, рассказываем

12:45:099/24/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Здание с разделением на "М" и "Ж" очень востребовано для молодых мам с детьми, ведь аттракционы в городском парке они посещают не один час.

Новый общественный туалет находится за кинотеатром "Орион"

Насущная проблема о работе общественного туалета в горпарке Бердска вновь потревожила местных жителей. Как говорят бердчане, туалет не работает.

- Разберитесь пожалуйста, почему туалет закрыт? Все только и говорили о его запуске, но на деле ничего, - написал в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" Илья.

Для получения информации, "Курьер. Среда. Бердск" обратился к вице-мэру по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову. Выяснилось, что заместитель главы не владеет информацией о работе общественного туалета, однако при этом Владимир Николаевич заверил, что коммуникации к уборной подведены.

"Курьер. Среда. Бердск" обратился за комментариям к работникам культуры города, но к сожалению, с ними связаться не удалось.

От анонимного источника редакции стало известно, что причина закрытия общественного туалета связана с дефицитом кадров.

- Никто не хочет сидеть в окошке, выдавая туалетную бумагу, - сказал источник.

Кроме того, выяснилось, что в период, когда туалет в Бердске открыли, горожане ходили в него бесплатно. Это было сделано в рамках Дня города. В основном люди водили туда детей, так как посещали с ними аттракционы в парке не один час.

Напомним, что ранее сообщалось о круглогодичной работе общественного туалета в горпарке Бердска. На его строительство было выделено около 1,7 млн рублей из бюджета. Туалет оборудован отдельными кабинками для мужчин и женщин, а также для маломобильных посетителей.

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