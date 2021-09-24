В Бердске закрыли единственный общественный туалет, построенный за 1,7 млн рублей. В чем причина, рассказываем

Насущная проблема о работе общественного туалета в горпарке Бердска вновь потревожила местных жителей. Как говорят бердчане, туалет не работает.
- Разберитесь пожалуйста, почему туалет закрыт? Все только и говорили о его запуске, но на деле ничего, - написал в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" Илья.
Для получения информации, "Курьер. Среда. Бердск" обратился к вице-мэру по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову. Выяснилось, что заместитель главы не владеет информацией о работе общественного туалета, однако при этом Владимир Николаевич заверил, что коммуникации к уборной подведены.
"Курьер. Среда. Бердск" обратился за комментариям к работникам культуры города, но к сожалению, с ними связаться не удалось.
От анонимного источника редакции стало известно, что причина закрытия общественного туалета связана с дефицитом кадров.
- Никто не хочет сидеть в окошке, выдавая туалетную бумагу, - сказал источник.
Кроме того, выяснилось, что в период, когда туалет в Бердске открыли, горожане ходили в него бесплатно. Это было сделано в рамках Дня города. В основном люди водили туда детей, так как посещали с ними аттракционы в парке не один час.
Напомним, что ранее сообщалось о круглогодичной работе общественного туалета в горпарке Бердска. На его строительство было выделено около 1,7 млн рублей из бюджета. Туалет оборудован отдельными кабинками для мужчин и женщин, а также для маломобильных посетителей.