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Предсмертную записку адресовал Богу покончивший с собой глава СК Пермского края: Не исключают психическое заболевание

2:45:509/24/2021Фото: СУ СКР по Пермскому краю
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О причинах трагедии станет известно после проведения расследования, знакомые Сергея Сарапульцева настаивают на том, что необходимо возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства.

Сергей Сарапульцев работал главой СУ СКР по Пермскому краю

Смерть Сергея Сарапульцева, находившегося во главе регионального СУ СКР стала неожиданностью, шокировавшей не только его сослуживцев, но и всех россиян. Именно в Перми только недавно произошел массовый расстрел, после которого последовало самоубийство высокопоставленного сотрудника.

Трагедия произошла 23 сентября в доме Сарапульцева в Перми, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Его нашла мертвым супруга, перед смертью он обратился к Богу в записке.

- Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и не вольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного,— говорилось в записке (публикуется в оригинале).

В настоящее время ведется доследственная проверка, по результатам которой будет приниматься решение об уголовном деле — доведение до самоубийства, либо убийство. О том, что это произошло по воле погибшего говорит много факторов, оказывается, в прошлом году Сарапульцев уже пытался покончить с собой и оставлял подобную записку.

Проблем на службе у главы регионального СУ СКР не было, несмотря на то, что в ведомстве проводилась проверка, которая его не касалась - проверяли других сотрудников.

Известно, что в Пермь прилетал Александр Бастрыкин, который прослушал доклады о проделанной работе.

О причинах трагедии станет известно после проведения расследования, знакомые Сарапульцева настаивают на том, что необходимо возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства, пишет "Ъ".

Впрочем, не исключают психическое заболевание, которым мог страдать наложивший на себя руки полковник.

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