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Кадыров со смехом рассказал Путину об итогах выборов: В Чечне "Единая Россия" получила 96% голосов

6:03:159/26/2021Фото: Wikimedia Commons
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Глава республики считает, что местные жители доверяют партии власти. Он поблагодарил президента за помощь Чечне.

Рамзан Кадыров отчитался перед Путиным за выборы в республике

Рамзан Кадыров, возглавляющий Чечню, со смехом рассказал о результатах голосования в Госдуму граждан своей республики во время отчета перед российским президентом Владимиром Путиным.

По мнению главы республики полученные данные стали возможными только благодаря его и российского президента совместной работе, проводимой в последние годы.

- У нас в республике «Единая Россия» получила 96 <процентов>, КПРФ – 0,75, а ЛДПР – вообще ниже этого, - отчитался глава Чечни.

Кадыров поблагодарил российского президента за то, что он сделал для республики, в числе примеров личного участия Путина в жизни Чечни Кадыров назвал выигранную войну и все процессы, проходящие в регионе.

- Я хочу лично Вас поблагодарить, Владимир Владимирович, за все, что Вы сделали для нас. В первую очередь, мы выиграли войну, войну с террористами, и все позитивные процессы в регионе – социально-экономическое развитие, строительство и многое другое – стали возможны только благодаря Вашему личному участию и содействию, - отметил Кадыров в речи, опубликованной на сайте Кремля.

Глава Чечни и пообещал служить российскому президенту днем и ночью в знак благодарности за все, что он делает для республики.

Во время онлайн-встречи с избранными главами регионов 25 сентября, Путин заметил, что результаты голосования в Чечне могут показаться нереалистичными, однако, для него все очень понятно, так как партия ведет огромную работу в республике, в числе которой и строительство в Грозном.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в целом по стране "ЕР" набрала чуть более 50% голосов. Партийные депутаты займут в Госдуме 324 кресла - подавляющее большинство.

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