Видео с места крушения Ан-26 под Хабаровском опубликовали спасатели: Летчики перепутали направление

В Хабаровской крае продолжаются поисковые мероприятия в районе крушения военного самолета Ан-26. Спасатели проводят вырубку деревьев, собирают обломки и проводят разбор конструкций самолета. В настоящее время на место крушения прибыли криминалисты.
После авиакатастрофы под Хабаровском, в которой разбился военный самолет Ан-26, на месте трагедии который день проводятся мероприятия по поиску предметов, которые помогут точно установить обстоятельства и причины крушения военного самолета.
В СМИ появилась информация, что гибель шести человек, которые на момент трагедии находились на борту авиасудна, произошла из-за ошибки пилотов, перепутавших направление движения.
Экипаж запросил у диспетчера правый разворот вместо левого незадолго до крушения. Борт летел на высоте около 600 метров и направился по маршруту, где минимальная безопасная высота составляла 1600 метров.
Диспетчер разрешил выполнение правого разворота, после чего Ан-26 потерпел крушение в районе горы Хребтовой. Предстоит установить, по какой причине пилоты перепутали направление.
Крушения Ан-26 произошло 22 сентября, когда самолет пролетал над территорией Большехехцирского заповедника. Ан-26 исчез с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. Обломки были найдены у горы Хребтовой, высота которой составляет 900 метров, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".