Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Трюкач на мопеде привлек внимание автомобилистов на Бердском шоссе

7:54:489/26/2021Фото: Скриншот
0

Но ни попутные водители, ни комментаторы не оценили творчество лихача, посчитав, что такая экстремальная езда создает угрозу не только самому мопедисту, но и другим участникам движения. 

Трюкача на мопеде заметили на Бердском шоссе

Днем 26 сентября на Бердском шоссе автомобилисты заметили трюкача.

Мопедист выделывал трюки, двигаясь на приличной скорости по мокрому асфальту. При этом он ехал в потоке машин, хоть и в крайней правой полосе.

Он ставил мопед на дыбы, вставал на седло ногами, не выпуская руль из рук.

О необычном наезднике рассказали подписчики АСТ-54, заметившие дерзкого трюкача на мопеде.

Но ни попутные автомобилисты, ни комментаторы в паблике не оценили творчество мопедиста-лихача, посчитав, что такая экстремальная езда создает угрозу не только самому водителю мопеда, но и другим участникам дорожного движения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", недавно в Бердске похоронили разбившегося у  городского пляжа "Дюны" мотоциклиста.

Метро, как отдельная вселенная
vsenovosti.net
Преображение им к лицу: знаменитости до и после похудения
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Смешные провинциалки, которые хотят стать леди
vsenovosti.net
36 красивейших женщин в истории кино
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Китай выбрал новую жертву для репрессий
Звезды, которые не блистали красотой в начале карьеры
Вот что такое катастрофа: звезды, которых не узнать
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Фотографии девушек с красивым телом
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
угрозаэкстремалтрюкмопедист
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Доехал до места назначения?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Classic T-Shirt - Redbubble
Hardcover Journal - Redbubble
Coasters (Set of 4) - Redbubble
Звезды, которые смыли косметику и напугали всех

Последние новости

Трюкач на мопеде привлек внимание автомобилистов на Бердском шоссе
7:54:48 9/26/2021
Трюкач на мопеде привлек внимание автомобилистов на Бердском шоссе
Космонавт Анна Кикина собирается побить рекорд пребывания женщины в космосе
7:38:38 9/26/2021
Космонавт Анна Кикина собирается побить рекорд пребывания женщины в космосе
Кремль опубликовал фотографии с отдыха Путина в сибирской тайге. Смотрите фото и видео
7:18:47 9/26/2021
Кремль опубликовал фотографии с отдыха Путина в сибирской тайге. Смотрите фото и видео
Что будет, если не держать пост на великий праздник Воздвижения Креста Господня?
7:00:40 9/26/2021
Что будет, если не держать пост на великий праздник Воздвижения Креста Господня?
За «демона» принял сожительницу и искромсал ее ножом напившийся накануне мужчина
6:50:55 9/26/2021
За «демона» принял сожительницу и искромсал ее ножом напившийся накануне мужчина
БердскВ Бердске воры сняли с найденной банковской карты 8 тыс. рублей, в Новосибирске - 62 тыс.: Накупили еды и алкоголя
6:29:18 9/26/2021
В Бердске воры сняли с найденной банковской карты 8 тыс. рублей, в Новосибирске - 62 тыс.: Накупили еды и алкоголя
Кадыров со смехом рассказал Путину об итогах выборов: В Чечне "Единая Россия" получила 96% голосов
6:03:15 9/26/2021
Кадыров со смехом рассказал Путину об итогах выборов: В Чечне "Единая Россия" получила 96% голосов
27 сентября – Двунадесятый праздник Воздвижения Креста Господня: особые категорические запреты и очень важные дела для верующих
6:00:40 9/26/2021
27 сентября – Двунадесятый праздник Воздвижения Креста Господня: особые категорические запреты и очень важные дела для верующих
У Лолита разошелся шов на лице после пластической операции: Певица не стесняется об этом рассказывать
5:42:38 9/26/2021
У Лолита разошелся шов на лице после пластической операции: Певица не стесняется об этом рассказывать
БердскВ Бердске выпал первый снег 26 сентября. Смотрите видео
5:25:12 9/26/2021
В Бердске выпал первый снег 26 сентября. Смотрите видео