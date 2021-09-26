Трюкач на мопеде привлек внимание автомобилистов на Бердском шоссе

Днем 26 сентября на Бердском шоссе автомобилисты заметили трюкача.
Мопедист выделывал трюки, двигаясь на приличной скорости по мокрому асфальту. При этом он ехал в потоке машин, хоть и в крайней правой полосе.
Он ставил мопед на дыбы, вставал на седло ногами, не выпуская руль из рук.
О необычном наезднике рассказали подписчики АСТ-54, заметившие дерзкого трюкача на мопеде.
Но ни попутные автомобилисты, ни комментаторы в паблике не оценили творчество мопедиста-лихача, посчитав, что такая экстремальная езда создает угрозу не только самому водителю мопеда, но и другим участникам дорожного движения.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", недавно в Бердске похоронили разбившегося у городского пляжа "Дюны" мотоциклиста.