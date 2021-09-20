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Почему 38-летний мотоциклист Андрей Козликин скончался в больнице после ДТП у пляжа "Дюны" в Бердске. Подробности трагедии

7:17:249/20/2021,Алина БуроваФото: Из социальных сетей/АСТ-54
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Он выехал на встречную полосу движения. Сотрудники госавтоинспекции выявили и ряд других нарушений после аварии.

Друзья погибшего Андрея Козликина отзываются о нем только положительно

Стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом Андреем Козликиным в Бердске.

Напомним, что авария произошла 18 сентября в 19:55 напротив городского пляжа "Дюны" на ул. Морской Бердска. 38-летний Андрей Козликин, управляя мотоциклом Honda СВ совершил столкновение с автомобилем Honda Fit. Как сообщали очевидцы события, из-за удара байкер отлетел на 15 метров и упал посередине дороги.

Как рассказали сегодня, 20 сентября в госавтоинспекции Новосибирской области, мотоциклист не имел соответствующей категории на управление ТС данного вида. Также сотрудники ГИБДД сообщили, что бердчанин управлял байком с такими неисправностями, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

- Водитель, мужчина 1983 г.р., стаж с 1999 года, управляя мотоциклом Хонда СВ 1300 б/н двигался по ул. Морская со стороны территории Бердского санатория в сторону ул. Попова. У дома 10а на ул. Морская совершил столкновение с автомобилем Хонда Фит, под управлением водителя - женщины 1995г.р., стаж с 2019г., которая двигалась во встречном направлении,- заявили в ведомстве госавтоинспекции.

Андрея Козликина с переломом основания черепа, ЗЧМТ, ушибом головного мозга и открытым переломом костей левой голени доставили в ЦГБ Бердска. Смерть наступила в 01:00.

Нарушением ПДД, которое зарегистрировали сотрудники госавтоинспекции, является выезд на полосу встречного движения.

Напомним, что Андрей Козликин несколько лет работал водителем автобуса №1, однако его страстью были мотоциклы. В 2019 году мужчина за добросовестный труд был награжден благодарственным письмом главы Бердска. Молодой человек наслаждался жизнью и мечтал совершить многое, но судьба распорядилась иначе. Многие бердчане наравне с родственниками Андрея скорбят об утрате.

Происшествие произошло в районе пляжа "Дюны"

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