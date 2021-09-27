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Способ получения детских пособий изменится с 1 октября: Узнайте подробности

3:27:419/27/2021
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Это касается ежемесячных выплатах в связи с рождением первого или второго ребенка, которые получают семьи с небольшими доходами. И не только.

ребенок. женщина
Новые правила выплат начнут действовать с 1 октября 2021 года

Способ получения детских пособий изменится с 1 октября. Согласно постановления правительства эти выплаты станут переводить только на карту "Мир".

Это касается ежемесячных выплатах в связи с рождением (или усыновлением) первого или второго ребенка, которые получают семьи с небольшими доходами.

Право на нее имеют:
1. Граждане РФ и постоянно проживают на территории России;

2. Те, у кого ребенок родился (был усыновлен) начиная с 1 января 2018 года;

3. Если ребенок является  гражданином РФ;

4. В случае, когда размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Пособие выплачивают в размере прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте, где проживает получатель.

Тем, у кого нет карты "Мир", нужно оформить карту в любом отделении банка и передать реквизиты счета в Пенсионный фонд.

Есть возможность получать деньги наличными.

Напомним, что на карту "Мир" теперь переводят все пенсии, пособия по безработице и другие выплаты по линии ПФР. Это пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в больнице в ранние сроки беременности, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком, на детей в возрасте от 3 до 7 лет, на третьего ребенка и последующих детей, одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет и другие.

Выигрыш в размере 100 000 рублей в лотерее, которая проводится в России среди вакцинированных против коронавируса граждан, тоже может быть переведен только на карту "Мир" - национальной платежной системы.

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