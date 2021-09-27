Способ получения детских пособий изменится с 1 октября: Узнайте подробности

Способ получения детских пособий изменится с 1 октября. Согласно постановления правительства эти выплаты станут переводить только на карту "Мир".
Это касается ежемесячных выплатах в связи с рождением (или усыновлением) первого или второго ребенка, которые получают семьи с небольшими доходами.
Право на нее имеют:
1. Граждане РФ и постоянно проживают на территории России;
2. Те, у кого ребенок родился (был усыновлен) начиная с 1 января 2018 года;
3. Если ребенок является гражданином РФ;
4. В случае, когда размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.
Пособие выплачивают в размере прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте, где проживает получатель.
Тем, у кого нет карты "Мир", нужно оформить карту в любом отделении банка и передать реквизиты счета в Пенсионный фонд.
Есть возможность получать деньги наличными.
Напомним, что на карту "Мир" теперь переводят все пенсии, пособия по безработице и другие выплаты по линии ПФР. Это пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в больнице в ранние сроки беременности, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком, на детей в возрасте от 3 до 7 лет, на третьего ребенка и последующих детей, одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет и другие.
Выигрыш в размере 100 000 рублей в лотерее, которая проводится в России среди вакцинированных против коронавируса граждан, тоже может быть переведен только на карту "Мир" - национальной платежной системы.