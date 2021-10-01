В Бердске закрыли на карантин 8 классов и 10 групп в детских садах из-за 25 заражённых коронавирусом детей

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обнародовал новые данные о зараженных в Бердске. Так, на 1 октября в городе под медицинским наблюдением находятся 564 жителя. За прошедшие сутки взято 295 тестов на коронавирус. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 2 350 человек. На сегодняшний день выявлено 5 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2510 случаев коронавирусной инфекции.
Сообщается, что в детских садах Бердска коронавирусом заболели 13 воспитанников, а в школах - 12 учеников. Контактных всего 532 человека, из них школы - 322, сады - 210. Закрыты по ковиду 10 групп в дошкольных учреждениях и 8 классов. По ОРВИ закрытых классов и групп нет.