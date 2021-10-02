В Бердске со скандалом готовятся к первой сессии новые депутаты: Спикер горсовета Голубев диктует свои условия, считают народные избранники

Впервые после выборов новый состав горсовета Бердска собрался 30 сентября. При этом для многих формат заседания стал неожиданным. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» депутаты, планировали только выдать временные удостоверения народных избранников, но вышло иначе.
После приветственных и напутственных речей и. о. мэра Владимира Захарова и депутата заксобрания Новосибирской области Валерия Бадьина приступили к выбору рабочей группы, которая должна провести подготовку к первой сессии. Она, напомним, намечена на 14 сентября. На этом заседании депутатам предстоит выбрать председателя горсовета и распределить народных избранников по профильным комитетом.
Оказалось, что теперь комитетов станет меньше. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», вместо пяти останутся четыре. Видимо, потому что сократилось число народных избранников — с 33 до 27. Вычеркнули из списка комитет по ЖКХ. Его функции отдали комитету по промышленности.
- Председатель горсовета Владимир Голубев единолично определил состав комиссии — четыре новичка и четыре опытных депутата. Нам всем нужно записаться в комитеты, которые он придумал — а они не совпадают с тем, что было в прошлом созыве, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» участник событий, отметив, что не все с этим согласились.
В частности депутат Елена Белова предложила включить в список «стареньких» депутатов, имеющих опыт работы. Она предложила заменить «новеньких» (Титов, Бухаров, Лапицкий и Князев) Бауэром, Арутюновым и Чуркиной. В итоге 13 депутатов проголосовали за список Голубева, а 9 поддержали предложение Беловой.
После этого, вновь избранный депутат Борис Арутюнов (исполнительный директор БЭМЗа, уже бывший в прошлых созывах депутатом) заявил, что спикер нарушает статью 40 регламента. Согласно статье, любой депутат имеет право участвовать в подготовке первой сессии.
- Но председатель просто проигнорировал замечание Арутюнова. Голубев ответил: хотите — участвуйте, но без права голоса. Есть подозрение, что уже определили составы комитетов и комиссий без участия самих депутатов. Скорее всего, всех уже «расписали». С первого дня попираются права и мнения других людей. Делается все против здравого смысла, - оценил присутствовавший на заседании, предположив, что «Единая Россия» уже формирует «штат» своих сторонников.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по итогам выборов, прошедших 17-19 сентября, в новый состав бердского депутатского корпуса вошли 15 работавших уже депутатов. Из 27 вновь избранных — 13 представителе «Единой России», пять от КПРФ, семь самовыдвиженцев и по одному от ЛДПР и «Новых людей».