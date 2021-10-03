В Бердске болеют коронавирусом 164 человека: За сутки на 3 октября выявили 7 новых зараженных

Последние данные о заболеваемости коронавирусов в Бердске стали известны утром в воскресенье "Курьер. Среда. Бердск".
За прошедшие сутки в городе выявили 7 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Такой показатель суточного прироста держится второй день подряд. В сентябре, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", регистрировали 5-6 заболевших.
На 3 октября в Бердске зарегистрировано 2524 зараженных - это число с начала пандемии. Выздоровевшими за тот же период считаются 2360 бердчан. Таким образом, сейчас болеют коронавирусом 164 человека. И по этому показателю заметен рост, так как в предыдущем месяце их число не превышало 150.
Как сообщили в городском оперативном штабе в воскресенье, сейчас под медицинским наблюдением находятся 613 жителей Бердска.
За прошедшие сутки медики вязали тесты на ковид еще у 225 бердчан.