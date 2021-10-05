Таблетки для лечения коронавируса от Merck начнут продаваться в конце 2021 года: новый вид лечения изменит «правила» игры с вирусом

На этой неделе компания Merck объявила о выпуске новой таблетки для лечения COVID-19 и ее заявке на получение разрешения на использование в экстренных случаях, которые, по прогнозам доктора Амеша Адаля из Школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса, могут появиться на рынке к концу 2021 года.
"Если все работает по плану, то есть разрешение на использование в экстренных случаях, надежные клинические данные третьей фазы, и все сигналы выглядят хорошо ", - сказал он в воскресенье Fox News Live. И это изменит правила игры", пишет foxnews.com.
Д-р Адаля, член консультативного совета Merck, объяснил, что это лечение разрабатывается «в течение некоторого времени» и теперь дает многообещающие результаты. Таблетка предназначена в первую очередь для лечения пациентов, перенесших прорывные инфекции, или непривитых, чтобы люди не попадали в больницу.
После того, как таблетка проглочена, Адаля объяснил, что его функция - предотвратить репликацию коронавируса и завершить его жизненный цикл. Врач сравнил препарат с Тамифлю, который принимают несколько дней подряд.
Даже доктор Энтони Фаучи публично одобрил «Состояние Союза» CNN, назвав результаты «весьма впечатляющими», но Адаля настаивал на том, что лечение по-прежнему не является альтернативой вакцине.
«Профилактика всегда лучше лечения», - сказал он.
«Здорово, что сейчас у нас есть лечение, но профилактика всегда будет приоритетом, особенно с безопасными и эффективными вакцинами, такими как у нас в стране».
Адаля сказал, что у Pfizer также есть лекарство от COVID-19, которое, как мы надеемся, положит начало созданию антивирусного «портфеля» в медицине.
Даже доктор Энтони Фаучи публично одобрил «Состояние Союза» CNN, назвав результаты «весьма впечатляющими», но Адаля настаивал на том, что лечение по-прежнему не является альтернативой вакцине.