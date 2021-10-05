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Признаки бессимптомного коронавируса в четвертую волну: различия симптомов штамма «Дельта» по сравнению с ранними

3:56:0210/5/2021,Ирина НоваяФото: pexels.com
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Ещё одна причина быстрого распространения коронавируса – большое количество бессимптомных носителей.

Шанс, что коронавирус никак не проявит себя в организме, был невелик и год назад, когда преобладали ранние штаммы
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В конце сентября 2021 года рост заболеваемости коронавирусом снова пошёл вверх в большинстве российских регионов. Эксперты заговорили о четвёртой волне, спровоцированной сырой и холодной погодой. Преимущество для вируса создало и падение темпов вакцинации.

Ещё одна причина быстрого распространения коронавируса – большое количество бессимптомных носителей. По разным оценкам, не чувствуют проявления болезни от 30 до 50% людей. Это заставляет их продолжать контакты с коллегами и друзьями, невольно заражая их.

Называть коронавирус бессимптомным технически не совсем верно – попав в организм, он всё же проявляет себя. Особенно штамм «Дельта», повинный в предыдущей вспышке заболевания. Его симптоматика гораздо шире, чем у старых вариантов вируса. Поэтому и признаков бессимптомного течения «Дельты» в четвёртую волну значительно больше.

Присутствие «старых» штаммов

Шанс, что коронавирус никак не проявит себя в организме, был невелик и год назад, когда преобладали ранние штаммы. Только единицы могли похвастаться нормальным самочувствием на фоне «внезапно-положительного» теста ПЦР, сделанного для рабочих или выездных целей.

Внимательное отношение к организму всегда позволяло заподозрить неладное. Штаммы «классического» типа могли проявиться и исчезнуть в течение 2-3 суток. За это время люди с сильным иммунитетом испытывали один или несколько признаков. Среди них головная боль, усталость, искажение вкуса и запаха, сонливость.

Определить, что тот же упадок сил был вызван именно коронавирусом, можно было постфактум, с помощью анализа на антитела IgG.

Почти бессимптомная «Дельта»

Индийским штамм назвали по месту первого обнаружения около года назад. С тех пор он стал преобладающим в мире, однако эксперты предполагают, что вскоре могут появиться ещё более новые и опасные варианты вируса.

«Дельта» сочетает в себе картину старых штаммов, гриппоподобные и кишечные симптомы. Правда, запах и вкус у заражённых пропадают реже. Заразность «Дельты» превосходит другие коронавирусы почти вдвое.

Заподозрить наличие индийского штамма в организме при бессимптомном течении можно по не самым очевидным признакам. Это першение в горле, лёгкий насморк, слабость в мышцах, сложности с концентрацией, бессонница, проблемы с аппетитом, расстройство кишечника и небольшое повышение температуры.

В основном, заражённый испытывает 2-3 признака из списка. Их исчезновение отмечается через несколько часов, максимум – через 7 дней. Определить, что коронавирус уже побывал в организме, можно с помощью платных тестов на антитела.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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