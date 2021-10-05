Признаки бессимптомного коронавируса в четвертую волну: различия симптомов штамма «Дельта» по сравнению с ранними

В конце сентября 2021 года рост заболеваемости коронавирусом снова пошёл вверх в большинстве российских регионов. Эксперты заговорили о четвёртой волне, спровоцированной сырой и холодной погодой. Преимущество для вируса создало и падение темпов вакцинации.
Ещё одна причина быстрого распространения коронавируса – большое количество бессимптомных носителей. По разным оценкам, не чувствуют проявления болезни от 30 до 50% людей. Это заставляет их продолжать контакты с коллегами и друзьями, невольно заражая их.
Называть коронавирус бессимптомным технически не совсем верно – попав в организм, он всё же проявляет себя. Особенно штамм «Дельта», повинный в предыдущей вспышке заболевания. Его симптоматика гораздо шире, чем у старых вариантов вируса. Поэтому и признаков бессимптомного течения «Дельты» в четвёртую волну значительно больше.
Присутствие «старых» штаммовШанс, что коронавирус никак не проявит себя в организме, был невелик и год назад, когда преобладали ранние штаммы. Только единицы могли похвастаться нормальным самочувствием на фоне «внезапно-положительного» теста ПЦР, сделанного для рабочих или выездных целей.
Внимательное отношение к организму всегда позволяло заподозрить неладное. Штаммы «классического» типа могли проявиться и исчезнуть в течение 2-3 суток. За это время люди с сильным иммунитетом испытывали один или несколько признаков. Среди них головная боль, усталость, искажение вкуса и запаха, сонливость.
Определить, что тот же упадок сил был вызван именно коронавирусом, можно было постфактум, с помощью анализа на антитела IgG.
Почти бессимптомная «Дельта»Индийским штамм назвали по месту первого обнаружения около года назад. С тех пор он стал преобладающим в мире, однако эксперты предполагают, что вскоре могут появиться ещё более новые и опасные варианты вируса.
«Дельта» сочетает в себе картину старых штаммов, гриппоподобные и кишечные симптомы. Правда, запах и вкус у заражённых пропадают реже. Заразность «Дельты» превосходит другие коронавирусы почти вдвое.
Заподозрить наличие индийского штамма в организме при бессимптомном течении можно по не самым очевидным признакам. Это першение в горле, лёгкий насморк, слабость в мышцах, сложности с концентрацией, бессонница, проблемы с аппетитом, расстройство кишечника и небольшое повышение температуры.
В основном, заражённый испытывает 2-3 признака из списка. Их исчезновение отмечается через несколько часов, максимум – через 7 дней. Определить, что коронавирус уже побывал в организме, можно с помощью платных тестов на антитела.