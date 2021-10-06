Плазма переболевших коронавирусом бесполезна для лечения тяжелых пациентов с ковид: выявило новое исследование

В первые дни пандемии COVID-19 медицинское сообщество обратилось к вековому лечению: взять кровь у выздоровевших пациентов и передать ее больным. Гипотеза заключалась в том, что компоненты так называемой «плазмы выздоравливающих», которые однажды боролись с болезнью, могут сделать это снова, что сработало при других заболеваниях, таких как Эбола.
Сегодня международная исследовательская группа, в которую вошли врачи-ученые из Школы медицины Университета Питтсбурга и пациенты UPMC, фактически положила конец этой практике, проведя клиническое испытание, которое пришло к выводу, что выздоравливающая плазма «бесполезна» в качестве лечения COVID-19 для наиболее критически важных пациентов. больные пациенты. Результаты публикуются в JAMA одновременно с презентацией на ежегодном собрании Европейского общества интенсивной терапии, пишет medicalxpress.com.
«Существовали биологически правдоподобные причины обратиться к плазме выздоравливающих на ранней стадии пандемии, когда сотни тысяч людей заболели, а методы лечения еще не были найдены», - сказал со-ведущий автор Брайан Макверри, доктор медицины, доцент кафедры легочных заболеваний, аллергии и реаниматологии в Pitt и специалистом по интенсивной терапии UPMC. «К сожалению, он применялся либо вне клинических испытаний, либо в рамках испытаний, которые не были ориентированы на пациентов в критическом состоянии, что замедляло нашу способность видеть, действительно ли оно работает. Наконец, с этими результатами мы можем положить конец использованию плазмы выздоравливающих. для наших самых больных COVID-19 и сосредоточиться на методах лечения, которые, как мы знаем, работают, а также на разработке и тестировании лучших ».
Результаты являются последними результатами REMAP-CAP (рандомизированное, встроенное, многофакторное испытание адаптивной платформы для внебольничной пневмонии), в котором приняли участие тысячи пациентов в сотнях больниц по всему миру, чтобы быстро определить, какие методы лечения COVID-19 работают лучше всего. какие пациенты. На сегодняшний день в исследование включено более 400 пациентов UPMC. Среди своих открытий REMAP-CAP показал, что недорогие стероиды эффективны для помощи тяжелобольным пациентам, в то время как антикоагулянты помогают умеренно больным.
В исследовании плазмы выздоравливающих в REMAP-CAP участвовало 2011 взрослых, госпитализированных с тяжелым COVID-19. Они были рандомизированы для получения двух единиц плазмы выздоравливающих или отсутствия плазмы и наблюдались, чтобы увидеть, различается ли вероятность выживания в течение как минимум трех недель без необходимости поддержки органов, таких как вентилятор, в зависимости от того, получали ли они лечение или нет.
Исследование завершилось бесполезностью, когда было собрано достаточно данных, чтобы сказать с более чем 99% уверенностью, что выздоравливающая плазма не помогла тяжелобольным пациентам с COVID-19.
Однако результаты у 126 пациентов с ослабленным иммунитетом имели несколько иной характер. Эта группа, по-видимому, немного лучше справилась с лечением выздоравливающей плазмой по сравнению со стандартным лечением, но количество пациентов было слишком маленьким, чтобы делать окончательные выводы.
«Может случиться так, что пациенты с ослабленной иммунной системой, которые не могут создать эффективный иммунный ответ, по-прежнему могут извлечь выгоду из антител, присутствующих в плазме крови пациентов, выздоровевших от COVID, особенно на ранних стадиях болезни», - сказала автор-корреспондент Лиз. Эсткур, доктор медицины, доцент кафедры гематологии и трансфузиологии медицинского факультета Рэдклиффа Оксфордского университета и директор отдела клинических испытаний крови и трансплантологии Национальной службы здравоохранения Великобритании. «Это то, что определенно требует расследования».
Исследователи не смогли определить, почему плазма выздоравливающих не улучшила исходы у большинства пациентов в критическом состоянии.
«Мы предполагаем, что это может быть комбинация слишком небольшого количества высококачественных антител в плазме, и эти пациенты слишком далеко продвинулись в своей болезни с беглым воспалительным иммунным ответом, чтобы эти антитела могли переломить ситуацию», - сказал со-старший автор Дерек Ангус, доктор медицины, магистр здравоохранения, директор по инновациям UPMC и председатель отделения реанимации в Pitt. «По-прежнему возможно, что выздоравливающая плазма помогает людям на ранних стадиях болезни, хотя ее использование, вероятно, неэффективно, учитывая, что моноклональные антитела, которые UPMC также оценивает в нашем адаптивном исследовании OPTIMIZE-C19, являются таким эффективным средством лечения раннего COVID. -19. "