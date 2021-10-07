ЕС может начать рассматривать таблетку «молнупиравир» для лечения коронавируса «через несколько дней»

На прошлой неделе компания Merck заявила, что ее препарат молнупиравир снижает количество госпитализаций на 50 процентов, приближая мечту о простой таблетке для лечения пандемии коронавируса
Высокопоставленный чиновник заявил во вторник, что надзорный орган ЕС в области лекарственных средств может начать проверку перорального препарата от COVID, произведенного американской фармацевтической фирмой Merck в течение нескольких дней.
На прошлой неделе компания Merck заявила, что ее препарат молнупиравир снижает количество госпитализаций на 50 процентов, приближая мечту о простой таблетке для лечения пандемии коронавируса.
«Что я могу сказать, так это то, что мы действительно будем рассматривать вопрос о том, начинать ли непрерывный обзор этого соединения в ближайшие дни» , - сказал журналистам Марко Кавалери, руководитель стратегии вакцины в Европейском агентстве по лекарственным средствам, пишет medicalxpress.com.
Кавалери сказал, что базирующееся в Амстердаме агентство было осведомлено о некоторых «основных результатах, которые сообщает компания» о своем новом препарате.
В пятницу компания Merck заявила, что планирует подать заявку на препарат в FDA США и другие регулирующие органы по всему миру.
В нем говорится, что результаты испытаний с участием 770 пациентов показали, что среди пациентов, получавших препарат, не было смертей, по сравнению с восемью смертельными случаями в группе плацебо.
В рамках непрерывного обзора EMA может ускорить одобрение лекарств, изучая данные о безопасности и эффективности по мере их выпуска, вместо того, чтобы ждать, пока производитель не подаст официальную заявку на разрешение.
Утверждение может занять несколько месяцев.
Таблетки Merck были названы возможным прорывом, потому что до сих пор терапевтические средства от COVID, которые лечат болезнь, а не вакцины, которые ее предотвращают, до сих пор вводились внутривенно.
Тем временем EMA выразило надежду, что бустерные дозы вакцины могут обеспечить длительный период защиты от COVID.
В понедельник агентство санкционировало третью бустерную дозу вакцины Pfizer / BioNTech для людей в возрасте 18 лет и старше, через шесть месяцев после их первых двух уколов, на фоне опасений, что это снижает защиту.
«По крайней мере, с этой вакциной мы наблюдаем то, что иммунный ответ действительно намного выше, чем то, что мы наблюдали после второй дозы», - сказал Кавалери.
«Это означает, что потенциально у нас будет довольно значительное количество нейтрализующих антител, также на гораздо более длительный срок, чем шесть месяцев».