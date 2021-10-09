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09.10
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Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

6:38:2710/9/2021Фото: Pixabay
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С 11 октября в Челябинской области граждан старше 18 лет, которые относятся к определенным категориям, обяжут сделать прививку.

В Челябинской области вакцинируют принудительно
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Челябинской области вводится обязательная вакцинация населения. Будут привиты те категории граждан, которым это необходимо по работе — медики, сотрудники сферы образования, торговли, бытовых услуг и других, которые постоянно общаются с большим количеством людей.

В Челябинской области рост заражения коронавирусом находится на уровне, называемом неблагополучным. За месяц, если сравнивать с августом 2021 года, стало на 30% больше заразившихся. С начала пандемии в регионе подтверждено более 100 тысяч случаев заражения, только за последние сутки к нему прибавилось еще 400 новых.

В постановлении, выпущенном главным санитарным врачом региона сказано, что до 12 октября уже должен быть сформирован план вакцинации, до 11 ноября сделан первый компонент вакцины всем, кому это положено по закону, и к 11 декабря 2021 года провести второй этап вакцинации для всех, в соответствии с принятым планом.

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