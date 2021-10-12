Обязательную вакцинацию с 12 октября в Новосибирской области ввели для сотрудников сферы услуг и всех госслужащих

В Новосибирской области для проведения обязательной вакцинации расширены списки работников, которые должны следовать решению главного санитарного врача региона.
С 12 октября сотрудники предприятий и организаций, работающих в сфере услуг, и госслужащие должны быть привиты. Кто еще не вакцинировался, должны до 21 ноября привиться первым компонентом.
В регионе также введена система QR-кодов для того, чтобы посещать массовые мероприятия, начиная с 25 октября.
- Постановляю: обеспечить с 12.10.2021 г. проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям - выполняющим работы и (или) оказывающим услуги населению, <…> <а также> государственным гражданским служащим", - говорится в документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.
Меры по обязательной вакцинации касаются сотрудников организаций в сфере торговли, бьюти-сфере, в спортзалах и фитнес-клубах. Также должны привиться работники культурных учреждений, общепита и других категорий, тесно общающихся с людьми и находящимися в зоне повышенного риска.