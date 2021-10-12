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Обязательную вакцинацию с 12 октября в Новосибирской области ввели для сотрудников сферы услуг и всех госслужащих

3:19:1910/12/2021
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Работодатели должны обеспечить условия для проведения прививочной кампании. В регионе также введена система QR-кодов для того, чтобы посещать массовые мероприятия, начиная с 25 октября.

В Новосибирской области с 12 октября объявлена обязательная вакцинация. Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Новосибирской области для проведения обязательной вакцинации расширены списки работников, которые должны следовать решению главного санитарного врача региона.

С 12 октября сотрудники предприятий и организаций, работающих в сфере услуг, и госслужащие должны быть привиты. Кто еще не вакцинировался, должны до 21 ноября привиться первым компонентом.

В регионе также введена система QR-кодов для того, чтобы посещать массовые мероприятия, начиная с 25 октября.

- Постановляю: обеспечить с 12.10.2021 г. проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям - выполняющим работы и (или) оказывающим услуги населению, <…> <а также> государственным гражданским служащим", - говорится в документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Меры по обязательной вакцинации касаются сотрудников организаций в сфере торговли, бьюти-сфере, в спортзалах и фитнес-клубах. Также должны привиться работники культурных учреждений, общепита и других категорий, тесно общающихся с людьми и находящимися в зоне повышенного риска.

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