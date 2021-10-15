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В Бердске от коронавируса скончался личный водитель мэра Евгения Шестернина

4:58:1610/15/2021
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Иван Торопов ушел из жизни на 52-м году жизни в реанимации.

свеча
Мужчина умер в больнице. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Сегодня, 15 октября, в Бердске родные и близкие попрощаются с водителем главы администрации Бердска Иваном Тороповым. Эту информацию «Курьер.Среда» подтвердили в администрации Бердска. По словам источника издания, Иван Васильевич умер от коронавируса на 52-м году жизни.

- Он болел около трех недель. Умер в реанимации. Был очень хорошим человеком, душевным и ответственным. Попал в реанимацию 6 октября, не выкарабкался, - отметил в личной беседе с «Курьер.Среда» источник из горадминистрации.

Стоит отметить, что Иван Васильевич долгое время был водителем Евгения Шестернина. Напомним, сам Евгений Шестернин сейчас находится на больничном. Его нет на рабочем месте уже 23 дня.

Редакция «Курьер.Среда» приносит глубокие соболезнования родным и близким Ивана Торопова.

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смертьпрощаниеводитель мэра
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