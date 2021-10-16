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Погибшие в Албании россияне могли нарушить правила пребывания в сауне, но полиция проверяет систему вентиляции

8:46:1710/16/2021
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Пока нет информации, были ли российские туристы под воздействием алкоголя. Правоохранители опрашивают сотрудников отеля и обслуживающий персонал.

В сауне погибли 4 россиян в Албании. Фото: Flickr

Полиция Албании проводит мероприятия по поиску причин гибели россиян в отеле. Стало известно, что правоохранители проверят систему вентиляции на исправность,  сообщает Albanian Daily News..

Проводятся опросы других россиян, которые находятся в том же отеле. Известно, что погибшие находились в сауне дольше, чем это позволяют правила проживания.

Пока нет информации, были ли туристы под воздействием алкоголя. Правоохранители опрашивают сотрудников отеля и обслуживающий персонал.

Как сообщал "Курьер.Среда", четверо российских туристов поздним вечером в пятницу были найдены мертвыми в сауне одного из отелей. Предварительно, их смерть наступила от асфиксии.

На место происшествия прибыли полицейские, которые проводят расследование. Посольство России в Тиране проинформировано о происшествии.

Ранее сообщались имена погибших в Албании россиян, которые прибыли туда на отдых во время отпуска.

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вентиляцияудушьесмерть в саунеотель в Албании
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