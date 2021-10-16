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Ксения Собчак отказалась ехать в Сочи на очную ставку с водителем, устроившим смертельное ДТП

10:26:1610/16/2021
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Телеведущая сослалась на плохое состояние здоровья и пообещала вернуться в Краснодарский край через неделю.

Ксения Собчак не явилась на очную ставку с водителем. Фото: @xenia_sobchak/Instagram

В следственном управлении главка МВД по Сочи сообщили, что приглашенная ранее для дачи показаний Ксения Собчак не пришла. Она объяснила неявку плохим состоянием здоровья.

Ранее ей вручили повестку для того, чтобы явиться на проведение очной ставки с водителем, совершившим  ДТП, в котором есть погибшие. Для дачи показаний и очной ставки телеведущей придется прибыть в Сочи на следующей неделе.

Как ранее писал «Курьер.Среда» 9 октября в Сочи произошло смертельное ДТП. В одной из машин, водитель которой и стал виновником трагедии, находилась Ксения Собчак со своей командой. После того, как произошла авария, телеведущая пересела в другую машину и направилась в аэропорт.

Показания Собчак и Цоя расходятся. Он утверждает, что пассажирка, которую он якобы не узнал, подгоняла его. Журналистка опровергает эти сведения.

В столкновении погибла 35-летняя девушка, двоих госпитализировали с разными травмами. Как сообщал "Курьер.Среда", погибшую Екатерину Тарасову похоронили 14 октября в Новосибирске.

Позже Собчак выразила готовность оказать помощь пострадавшим и рассказала о том, что за ней ведется слежка.

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