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Погибшие в Албании туристы из России перед смертью заказали вино: Они погибли через час после заселения в отель

10:50:0810/16/2021
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Полицейские проверяют, были ли погибшие в в состоянии алкогольного опьянения, расследуют несколько версий причин смерти россиян.

Правоохранители проверяют систему вентиляции в сауне, есть несколько версий смерти российских туристов. Фото: DHA

В албанском отеле, в котором нашли мертвыми четырех туристов из России, рассказали о последних минутах их жизни. Персонал гостиницы сообщил, что перед гибелью они заказали вино и фрукты. Но получить заказ не успели по причине смерти, передает Albanian Daily News.

Отдыхающие из России после заселения провели в отеле всего один час, сообщил администратор, поскольку сразу отправились в сауну, сделав заказ в ресторане. А потом они не отвечали на звонки, придя в сауну, он нашел их бездыханные тела.

Полицейские проверяют, были ли погибшие в в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной версии, как сообщал "Курьер.Среда", россияне могли оставаться в сауне дольше разрешенного времени. Это могло привести к трагедии. Кроме того, правоохранители проверяют систему вентиляции в сауне.

Известно, что все четверо - двое мужчин и две женщины - скончались от  асфиксии.

Трупы туристов из России обнаружили в сауне отеля в поселка Керрет в округе Кавая. Опубликован список погибших туристов. Судя по всему, это одна семья.

Посольство РФ в Албании выясняет обстоятельства гибели россиян и ищут связь с родственниками погибших.

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