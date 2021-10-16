Погибшие в Албании туристы из России перед смертью заказали вино: Они погибли через час после заселения в отель

В албанском отеле, в котором нашли мертвыми четырех туристов из России, рассказали о последних минутах их жизни. Персонал гостиницы сообщил, что перед гибелью они заказали вино и фрукты. Но получить заказ не успели по причине смерти, передает Albanian Daily News.
Отдыхающие из России после заселения провели в отеле всего один час, сообщил администратор, поскольку сразу отправились в сауну, сделав заказ в ресторане. А потом они не отвечали на звонки, придя в сауну, он нашел их бездыханные тела.
Полицейские проверяют, были ли погибшие в в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительной версии, как сообщал "Курьер.Среда", россияне могли оставаться в сауне дольше разрешенного времени. Это могло привести к трагедии. Кроме того, правоохранители проверяют систему вентиляции в сауне.
Известно, что все четверо - двое мужчин и две женщины - скончались от асфиксии.
Трупы туристов из России обнаружили в сауне отеля в поселка Керрет в округе Кавая. Опубликован список погибших туристов. Судя по всему, это одна семья.
Посольство РФ в Албании выясняет обстоятельства гибели россиян и ищут связь с родственниками погибших.