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18.10
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В Бердске мэр Евгений Шестернин почти месяц не появляется на работе - на больничном

3:27:4810/18/2021
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За последние годы так долго не наблюдалось отсутствие бердского градоначальника.

Евгений Анатольевич на больничном почти месяц. Фото: «Курьер.Среда»

В Бердске мэр Евгений Шестернин продолжает находится на больничном. Эту информацию редакции подтвердил собственный источник в горадминистрации утром 18 октября. Напомним, его нет на рабочем месте уже 27 дней. За последние годы так долго не наблюдалось отсутствие бердского градоначальника.

- Еще не вышел на работу. Ждем со следующей недели, - уточнил источник в личной беседе с «Курьер.Среда».

Стоит отметить, что на сайте горадминистрации опубликованы свежие постановления, большинство из которых подписаны и.о. мэра Владимиром Захаровым. Все же один документ подписан лично главой Евгением Шестерниным - от 18.03.2020 № 748 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья среди населения города Бердска».

Как ранее сообщал «Курьер.Среда», 15 октября в Бердске родные и близкие попрощались с личным водителем мэра Бердска Иваном Тороповым. По словам источника издания, Иван Васильевич умер от коронавируса на 62-м году жизни.

- Он болел около трех недель. Умер в реанимации. Был очень хорошим человеком, душевным и ответственным. Попал в реанимацию 6 октября, не выкарабкался, - отметил в личной беседе с «Курьер.Среда» источник из горадминистрации.

Иван Васильевич долгое время был водителем Евгения Шестернина.

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