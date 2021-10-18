В Бердске мэр Евгений Шестернин почти месяц не появляется на работе - на больничном

В Бердске мэр Евгений Шестернин продолжает находится на больничном. Эту информацию редакции подтвердил собственный источник в горадминистрации утром 18 октября. Напомним, его нет на рабочем месте уже 27 дней. За последние годы так долго не наблюдалось отсутствие бердского градоначальника.
- Еще не вышел на работу. Ждем со следующей недели, - уточнил источник в личной беседе с «Курьер.Среда».
Стоит отметить, что на сайте горадминистрации опубликованы свежие постановления, большинство из которых подписаны и.о. мэра Владимиром Захаровым. Все же один документ подписан лично главой Евгением Шестерниным - от 18.03.2020 № 748 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья среди населения города Бердска».
Как ранее сообщал «Курьер.Среда», 15 октября в Бердске родные и близкие попрощались с личным водителем мэра Бердска Иваном Тороповым. По словам источника издания, Иван Васильевич умер от коронавируса на 62-м году жизни.
- Он болел около трех недель. Умер в реанимации. Был очень хорошим человеком, душевным и ответственным. Попал в реанимацию 6 октября, не выкарабкался, - отметил в личной беседе с «Курьер.Среда» источник из горадминистрации.
Иван Васильевич долгое время был водителем Евгения Шестернина.