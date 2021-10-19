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В Искитиме коронавирус убил трех врачей и двух медсестер за все время пандемии, заявил главврач Алексей Кайгородов

10:37:1910/19/2021,Алина Бурова
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С каждой новой волной заболевание протекает все сложнее, так как вирус мутирует. Кроме того, скончалась одна сестра-хозяйка.

Алексей Кайгородов рассказал о потерях медперсонала в ЦГБ. Фото: Алина Бурова/ «Курьер.Среда»

Из-за коронавируса за все время пандемии из жизни ушли 6 сотрудников, работающих в ЦГБ. Об этом сайту «Курьер.Среда» сообщил главврач Искитима Алексей Кайгородов в рамках интервью.

По словам Алексея Кайгородова, в числе погибших - 3 врача, 2 медсестры и 1 сестра-хозяйка. Каждый из специалистов оставил свой след в больнице. Коллеги и больные поминают их добрым словом.

- Больные погибают и с каждой следующей волной их становится все больше и больше,- отметил Алексей Кайгородов.

По словам главврача, Искитим «зашел» в четвертую волну ковида в первых числах октября. С каждой новой волной и медикам, и пациентам приходится все сложнее, поскольку вирус мутирует. В настоящее время наблюдается подъем заболеваемости и увеличение числа госпитализированных больных. На сегодняшний день, 19 октября, насчитывается 144 заболевших. В реанимации находится 17 человек. За последние сутки от  COVID-19 погибло четверо больных.

- Эта волна, как обычно будет длиться около 2–х месяцев. Вирус должен «уткнуться» в вакцинированного человека и на этом распространение болезни остановится, - заявил Алексей Алексеевич.

Впрочем, как отметил врач, люди погибают от коронавируса и осложнений, связанных с патологической реакцией иммунной системы человека на вирус.

Напомним, что ранее наша редакция сообщала о погибшей от коронавируса медсестре ковидной бригады - 39-летней Ирине Антюхиной. Болезнь женщины значительно отягощал сахарный диабет и бронхиальная астма. Сердце Ирины остановилось 5 июня 2020 года. Медики не смогли ее спасти. Руководство поликлиники направляло документы о выплате страховки дочери погибшей в размере 3 млн рублей.

Если вы являетесь родственниками или друзьями погибших сотрудников ИЦГБ, просьба связаться с редакцией по номеру телефона 8383-41-3-00-10. Или по номеру телефона на WhatsApp 8953-878-90-10.

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