В Искитиме коронавирус убил трех врачей и двух медсестер за все время пандемии, заявил главврач Алексей Кайгородов

Из-за коронавируса за все время пандемии из жизни ушли 6 сотрудников, работающих в ЦГБ. Об этом сайту «Курьер.Среда» сообщил главврач Искитима Алексей Кайгородов в рамках интервью.
По словам Алексея Кайгородова, в числе погибших - 3 врача, 2 медсестры и 1 сестра-хозяйка. Каждый из специалистов оставил свой след в больнице. Коллеги и больные поминают их добрым словом.
- Больные погибают и с каждой следующей волной их становится все больше и больше,- отметил Алексей Кайгородов.
По словам главврача, Искитим «зашел» в четвертую волну ковида в первых числах октября. С каждой новой волной и медикам, и пациентам приходится все сложнее, поскольку вирус мутирует. В настоящее время наблюдается подъем заболеваемости и увеличение числа госпитализированных больных. На сегодняшний день, 19 октября, насчитывается 144 заболевших. В реанимации находится 17 человек. За последние сутки от COVID-19 погибло четверо больных.
- Эта волна, как обычно будет длиться около 2–х месяцев. Вирус должен «уткнуться» в вакцинированного человека и на этом распространение болезни остановится, - заявил Алексей Алексеевич.
Впрочем, как отметил врач, люди погибают от коронавируса и осложнений, связанных с патологической реакцией иммунной системы человека на вирус.
Напомним, что ранее наша редакция сообщала о погибшей от коронавируса медсестре ковидной бригады - 39-летней Ирине Антюхиной. Болезнь женщины значительно отягощал сахарный диабет и бронхиальная астма. Сердце Ирины остановилось 5 июня 2020 года. Медики не смогли ее спасти. Руководство поликлиники направляло документы о выплате страховки дочери погибшей в размере 3 млн рублей.
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