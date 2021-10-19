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Бизнес ждет выплат от правительства на компенсацию убытков от нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно

3:42:1910/19/2021
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Сохраниться на плаву помогут меры господдержки - хотя бы на зарплату сотрудников, которые будут находиться дома. В случае их отсутствия бизнес не справится.

Рестораторы просят правительство им помочь. Фото: Pxfuel

После объявления о предложении ввести нерабочие дни стало понятно, что бизнес может снова просесть. Предприниматели будут стараться справится с трудностями, однако их ждут убытки. Об этом заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с Лайфом.

- Бизнес должен что-то за это получить. Это было бы логично. Но это не должно происходить просто за счёт предпринимателя, всё-таки государственная поддержка должна осуществляться. Наверное, это оплата зарплаты сотрудников, — сказал эксперт.

Как рассказал Миронов, необходимо обеспечить каждого предпринимателя той суммой, которой хватит на выплату зарплат сотрудникам. Это будет логично, и данная мера станет самой правильной и справедливой.

С 30 октября по 7 ноября в России могут быть введены нерабочие дни. Инициатором предложения стала вице-премьер Татьяна Голикова. Ее поддержал глава правительства Михаил Мишустин. Речь об этом шла во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Тогда же премьер поручит министрам подготовить предложения по поддержке бизнеса. Не исключено, что мнение Миронова будет учтено.

Как сообщал "Курьер.Среда", понятия "нерабочие" дни отсутствует в Трудовом кодексе. Но их может вводить президент страны своим указом. Что он, скорее всего, сделает 20 октября на совещании с кабинетом министров, которое анонсировал во вторник его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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